Zelensky oggi alla Casa Bianca. Trump: vertice con Putin a Budapest

Un nuovo vertice Trump-Putin, stavolta a Budapest nel giro di un paio di settimane, 'per mettere fine a questa ingloriosa guerra'. Ad annunciarlo è il presidente Usa dopo una telefonata a sorpresa tra i due. Zelensky è arrivato a Washington per chiedere i missili a lungo raggio Tomahawk

Un nuovo vertice Trump-Putin, stavolta a Budapest nel giro di un paio di settimane, 'per mettere fine a questa ingloriosa guerra'. Ad annunciarlo è il presidente Usa dopo una telefonata a sorpresa tra i due il giorno prima dell'incontro alla Casa Bianca con il leader ucraino Zelensky, previsto per oggi pomeriggio. Trump parla di 'colloquio produttivo' e di 'grandi progressi' con lo zar: 'Abbiamo parlato molto anche di commercio tra Russia e Stati Uniti una volta terminato il conflitto'. Orban esulta: 'Una grande notizia, siamo pronti'. Zelensky è arrivato a Washington per chiedere i missili a lungo raggio Tomahawk.

