Trump a Zelensky: "Guerra può finire presto senza i Tomahawk". LIVE

Guerra Russia Ucraina, Trump a Zelensky: "Conflitto può finire senza i Tomahawk". VIDEO
Il presidente degli Stati Uniti ha escluso un incontro a tre a Budapest. "Questi due leader non si piacciono", ha proseguito Trump, precisando che "gli incontri saranno separati. Entrambi negoziano bene ma c'è troppo odio tra loro". Dopo aver sentito il tycoon, il premier ungherese Orbán discuterà con Putin dell'incontro tra i due leader
Il presidente ucraino Zelensky in visita alla Casa Bianca. Trump: "Spero che la guerra finisca senza che l'Ucraina abbia bisogno dei Tomahawk". Il presidente Usa dice che dare i missili a lungo raggio a Kiev "sarebbe un'escalation e poi ne abbiamo bisogno per la nostra difesa". A Zelensky non resta che fare buon viso a cattivo gioco: "Putin non vuole la pace, ma con il tuo aiuto possiamo fermare la guerra - dice a Trump - Per prima cosa dobbiamo sederci e parlare, poi abbiamo bisogno del cessate il fuoco. Noi siamo pronti in qualsiasi forma, bilaterale o trilaterale".Orban ha definito "una vittoria della posizione ungherese" il vertice Trump-Putin a Budapest. Vladimir Putin, come riferito da una fonte diplomatica europea. avrà bisogno di ottenere il permesso per sorvolare i Paesi Ue. L'Ungheria garantirà l'ingresso nel Paese al presidente russo Vladimir Putin per il vertice, ha assicurato il ministro degli Esteri ungherese Peter Szijjarto. Putin rischia un mandato di arresto da parte della Corte penale internazionale (Cpi) per crimini di guerra.
Trump esorta Zelensky a "fare l'accordo" con Putin e frena sull'invio dei Tomahawk
Il presidente americano Donald Trump ha esortato l'omologo ucraino Volodymyr Zelensky a negoziare un accordo con la Russia, raffreddando le speranze di Kiev di ottenere missili da crociera Tomahawk dagli Stati Uniti. Dopo l'atteso incontro alla Casa Bianca, Trump ha dichiarato su Truth Social che "è tempo di fermare le uccisioni e fare un accordo", proponendo che Russia e Ucraina si fermino sulla linea del fronte attuale e "lasciando che sia la storia a decidere chi ha vinto". Zelensky ha definito i colloqui "cordiali", ma ha ammesso che Trump non ha dato via libera alle armi richieste: "Non ha detto di no, ma per oggi non ha detto sì".
Il leader ucraino ha ribadito l’importanza dei Tomahawk, affermando che Mosca "ha paura" di questi armamenti a lungo raggio, ma ha riconosciuto che Washington teme un’escalation del conflitto. Dopo il recente insuccesso del vertice Usa-Russia in Alaska, Zelensky sperava di sfruttare la crescente frustrazione di Trump verso Putin, ma è ripartito senza aver incassato promesse concrete dal tycoon. Trump, intanto, ha annunciato un imminente vertice con il presidente russo a Budapest, dichiarandosi fiducioso che Putin voglia "porre fine alla guerra".
Russia, intercettati e distrutti 41 droni ucraini nella notte
I sistemi di difesa aerea russi hanno distrutto 41 droni ucraini nelle regioni russe del Mar Nero durante la notte. Lo ha riferito, riporta la Tass, il Ministero della Difesa russo. "Nella scorsa notte - ha dichiarato il Ministero - i sistemi di difesa aerea in stato di allerta hanno distrutto 41 droni ucraini: 12 nella regione di Bryansk, cinque droni ciascuno nella regione di Kaluga e nella Repubblica del Bashkortostan, tre nella regione di Mosca, due droni ciascuno nelle regioni di Belgorod e Oryol, uno ciascuno nelle regioni di Volgograd, Kursk, Ryazan, Tambov, Tula e Samara, e sei droni sono stati distrutti sul Mar Nero".
Wsj esorta Trump: "Con Tomahawks a Kiev pace più rapida"
"Diamo i Tomahawks all'Ucraina, Mr President". Lo afferma il board editoriale del Wall Street Journal esortando Donald Trump a concedere i missili a lungo raggio a Kiev. La "riluttanza" di Trump ad accontentare la richiesta dell'Ucraina sembra legata a due preoccupazioni. "La prima è l'escalation con una potenza nucleare. Ma Vladimir Putin lancia missili da crociera e balistici contro l'Ucraina da anni, e non c'è nulla di escalation nel rispondere. L'altra preoccupazione riguarda le scorte americane di armi", ha spiegato il board editoriale ricordando come Trump la scorsa estate aveva sostenuto che l'Ucraina doveva passare all'attacco. "I Tomahawk possono aiutare l'Ucraina a farlo, ed questo porterà a una pace più rapida", ha messo in evidenza.
Trump: "Ho detto a Zelensky come a Putin basta combattere"
"L'incontro con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è stato molto interessante e cordiale, ma gli ho detto, come ho caldamente suggerito al presidente Putin, che è ora di fermare le uccisioni e di raggiungere un accordo!" Lo scrive Donald Trump su Truth dopo l'incontro alla Casa Bianca. "È stato versato abbastanza sangue, dovrebbero fermarsi dove sono. Che entrambi cantino vittoria, che sia la Storia a decidere! Basta con le sparatorie, basta con le morti, basta con le enormi e insostenibili somme di denaro spese. Questa è una guerra che non sarebbe mai iniziata se fossi stato presidente", ha ribadito.