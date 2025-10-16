La Nato promette difesa a Est, ma l’Europa è divisa e senza strategie

Il vertice dei ministri della Difesa dell'Alleanza Atlantica si chiude con obiettivi chiari ma piani ancora vaghi. Si è ribadito il sostegno “incrollabile” a Kiev e promesso di rafforzare il fronte orientale, ma restano aperte le questioni di costi, tempi e strategie. Gli Stati Uniti chiedono più investimenti europei nel piano PURL. L’Europa, divisa e frammentata, fatica a parlare con una voce sola. E intanto la Russia aumenta la pressione ai confini