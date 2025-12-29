L’Italia è stata molto più di una tappa nella vita di Brigitte Bardot: è stata il luogo in cui il suo mito ha preso forma, soprattutto negli anni Sessanta. Tra cinema, paesaggi, amori, estati leggendarie e libertà conquistata lontano da Parigi, questo ritratto racconta il legame profondo tra BB e il nostro Paese, dentro e oltre lo schermo. Una storia di immagine, desiderio e indipendenza che continua a parlarci oggi.
Sky TG24 Insider
è offerto da
Sky Extra
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider
Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli
La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider