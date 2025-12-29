Offerte Sky
Mondo

Serbia, il fronte della protesta si prepara a una nuova fase

Ludovica Passeri

© Ludovica Passeri

Una raccolta firme per chiedere elezioni anticipate chiude un 2025 turbolento di manifestazioni, scontri e mobilitazione contro i vertici del Paese, accusati di corruzione. Gli studenti universitari, fin dall'inizio leader delle proteste, puntano a radicare ed estendere il movimento di contestazione, ed entrano così in campagna elettorale

