Putin a Budapest, rebus volo e nodi sanzioni e mandato d’arresto

Anche per il Cremlino la scelta di Budapest rappresenta una vittoria simbolica: consente al presidente russo di mettere piede per la prima volta su suolo Ue dall'inizio della guerra e, al tempo stesso, di evidenziare le divisioni interne all'Unione sul sostegno a Kiev. Intervenendo alla radio pubblica, Orban - alleato di Trump e considerato da molti osservatori la principale sponda di Mosca nell'Ue - ha definito "logica" la scelta di Budapest. "La capitale ungherese è essenzialmente l'unico luogo in Europa dove un incontro del genere può svolgersi perché l'Ungheria è l'unico Paese a favore della pace", ha dichiarato il leader di Fidesz. Che era stato a Mosca a luglio dello scorso anno per incontrare Putin, appena iniziata la presidenza ungherese dell'Unione, nel tentativo di negoziare un cessate il fuoco con Kiev.

Per approfondire: Guerra Ucraina, telefonata Trump-Putin. Il presidente Usa: “Ci incontreremo a Budapest”