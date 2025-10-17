Perché Trump e Putin hanno scelto Budapest per il loro nuovo incontro?

La relazione tra i due leader continua a muoversi su una linea instabile, fatta di fasi di intesa e momenti di scontro. Il nuovo vertice annunciato nella capitale dell'Ungheria promette di riaprire il dialogo, ma alimenta anche nuovi sospetti. Sul tavolo restano la guerra in Ucraina e la posizione americana sulla fornitura di armi. La diplomazia Usa alterna aperture e minacce, in un clima di grande incertezza. E la scelta della sede del faccia a faccia non è casuale, ma carica di simboli e implicazioni politiche