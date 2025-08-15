Vertice Trump-Putin in Alaska, le immagini della giornata. FOTO

Vertice Trump-Putin in Alaska, il racconto per immagini della storica giornata. FOTO
La base militare Elmendorf-Richardson, ad Anchorage, ospita il confronto tra i presidenti di Usa e Russia. Obiettivo trovare una soluzione per arrivare alla pace in Ucraina. Il bilaterale inizia alle 21 ora italiana. Poi la conferenza stampa congiunta. Ecco gli scatti delle due delegazioni e di quanto sta accadendo nelle ore prima dell’atteso faccia a faccia
- Tutto pronto nella base militare Elmendorf-Richardson, ad Anchorage, in Alaska, per l’atteso confronto tra Donald Trump e Vladimir Putin per discutere di una possibile soluzione per arrivare alla pace e chiudere la guerra in Ucraina. L’appuntamento per l’inizio del bilaterale è alle 21 ora italiana. Si calcola - se tutto andrà da programma - che l'intero svolgimento dell'incontro possa andare avanti per almeno tre-quattro ore. Alla fine è attesa una conferenza congiunta dei due presidenti
- In mattinata l'Air Force One con a bordo il presidente americano Donald Trump è decollato dalla base di Andrews per dirigersi in Alaska. La Casa Bianca conferma che dopo il vertice nella base Usa alle porte di Anchorage, la partenza del presidente per tornare a Washington è prevista alle 3.45 del mattino in Italia
- Nella delegazione Usa partita con il presidente Trump alla volta dell'Alaska ci sono, tra gli altri, il segretario di Stato Marco Rubio, quello al Tesoro Scott Bessent, quello al commercio Howard Lutnick, il direttore della Cia John Ratcliffe, il capo dello staff della Casa Bianca, Susie They, l'inviato speciale Steve Witkoff (in foto alla partenza), la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt e il capo del protocollo Monica Crowley
- Il presidente russo Vladimir Putin ha fatto tappa nella città portuale di Magadan, nell'estremo oriente del Paese, prima del suo incontro ad Anchorage con Trump. Nella città che si affaccia sul Mare di Okhotsk, il leader russo ha visitato lo stabilimento Omega-Sea per la lavorazione e la raffinazione dell'olio di pesce, il complesso sportivo presidenziale, il centro sociale e culturale Mayak Park, ha deposto fiori al monumento ai piloti eroici
- Il ministro degli Esteri russo Serghiei Lavrov è arrivato in Alaska, in vista dell'incontro tra Putin e Trump, indossando una felpa con la scritta Cccp, l'acronimo in cirillico dell'Unione Sovietica (URSS)