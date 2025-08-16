Vertice in Alaska, Trump: “Incontro da 10 con Putin ma no accordo"

È durato circa tre ore il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska sulla crisi in Ucraina. Un incontro definito "costruttivo" e "produttivo" da entrambi i presidenti ma senza alcun accordo raggiunto. Parlando in inglese, Putin ha invitato Trump a Mosca. Gli ambasciatori dell'Ue si riuniranno questa mattina, alle 9.30, per discutere l'esito del summit e per fare il punto sulle relazioni commerciali tra Ue e Usa e sul dossier dazi
È durato circa tre ore il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska sulla crisi in Ucraina. Un incontro definito "costruttivo" e "produttivo" da entrambi i presidenti ma senza alcun accordo raggiunto. "Non c'è l'accordo fino a che c'è l'accordo", le parole di Trump che ha parlato di "pochissimi" problemi ancora irrisolti con la Russia. Parlando in inglese, Putin ha invitato Trump a Mosca auspicando che l'incontro di oggi apra la strada alla pace in Ucraina. Il presidente Usa ha anche annunciato che chiamerà i vertici della Nato e Zelensky per riferire sull'incontro. “Kiev e Unione Europea non ostacolino gli sforzi di pace”, le parole dello zar. Al termine della conferenza stampa, senza domande dei giornalisti, i negoziati sono terminati con la partenza dei presidenti da Anchorage. Gli ambasciatori dell'Ue si riuniranno questa mattina, alle 9.30, per discutere l'esito del summit e per fare il punto sulle relazioni commerciali tra Ue e Usa e sul dossier dazi. Ieri, durante l'Angelus a Castel Gandolfo, papa Leone XIV ha lanciato l'ennesimo appello a non rassegnarsi "al prevalere della logica del conflitto e delle armi".
Gli approfondimenti:
Media, Trump ha consegnato lettera di Melania a Putin
Durante l'incontro in Alaska, Donald Trump avrebbe consegnato a Putin una lettera di sua moglie, Melania, che non era in viaggio in Alaska. Lo rivela Reuters, citando alcuni funzionari della Casa Bianca. Nella lettera ci sarebbe descritta la difficile situazione delle decine di migliaia di bambini rapiti durante la guerra in Ucraina e portati in Russia o nei territori occupati dalla Russia senza il consenso delle famiglie.
Onu, bene il dialogo costruttivo tra Stati membri
"Abbiamo preso nota del summit di venerdì in Alaska tra il presidente Usa e quello della Federazione russa. Accogliamo con favore la continuazione del dialogo costruttivo tra Stati membri". Lo ha affermato alla Tass il portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite, Stephane Dujarric. L'Onu ribadisce l'appello ad un "immediato, pieno e incondizionato cessate il fuoco, come primo passo verso una pace giusta, globale e sostenibile in Ucraina, che rispetti pienamente la sovranità, l'indipendenza e l'integrità territoriale, entro i confini riconosciuti internazionalmente, in linea con la Carta delle Nazioni Uniti, il diritto internazionale e le risoluzioni Onu. Le Nazioni Unite sono pronte a sostenere tutti gli sforzi a tal fine".
Trump: "Felice che Putin dica guerra non ci sarebbe stata con me"
Donald Trump ha dichiarato di essere stato "molto felice di sentire" Vladimir Putin affermare che "se fossi stato presidente, questa guerra non sarebbe mai successa". Il leader statunitense - parlando ai microfoni di Fox News al termine del vertice di Anchorage - ha aggiunto: "La guerra della Russia contro l’Ucraina non sarebbe mai dovuta accadere". Trump ha poi criticato ancora una volta l’amministrazione Biden: "È stata stupida… Biden è stato un presidente terribile in molti modi. Non avrebbe mai dovuto permettere che accadesse".
Trump: "Scambi territori? Sono punti su cui abbiamo concordato"
Donald Trump - parlando a Fox News - ha lasciato intendere che durante il vertice con Vladimir Putin siano stati affrontati temi sensibili legati alla guerra in Ucraina, tra cui possibili scambi territoriali e garanzie di sicurezza alternative alla Nato. Commentando l’ipotesi avanzata da Sean Hannity su "alcuni scambi di terre" e "più territorio alla Russia" in cambio di misure di sicurezza per Kiev, Trump ha risposto: "Penso che siano punti che abbiamo negoziato, e sono punti su cui in gran parte abbiamo concordato. In realtà, penso che abbiamo concordato su molto".
"Pollo alla Kiev" ai media russi in volo per l'Alaska: polemiche
Sta scatenando una bufera sui social media il pasto servito ai giornalisti sul volo di Stato per l'Alaska: un piatto tipico ucraino chiamato 'pollo alla Kiev'. A riportare la notizia è stata Russia Today definendo il pasto un "buon segno sull'esito dei colloqui tra Donald Trump e Vladimir Putin". Ma su X c'è chi ha accusato il Cremlino di mancanza di rispetto nei confronti dell'Ucraina o chi, invece, come il politilogo filo-Cremlino Sergei Markov ha scherzato sul fatto che "Putin e Trump dovrebbero trasformare Zelensky in un pollo alla Kiev". Il piatto, lanciato agli inizi del 900 nel ristorante Continental, consiste in una coscia di pollo panata e fritta ripiena di burro
Putin: "Kiev e europei non ostacolino gli sforzi di pace"
Vladimir Putin ha detto di aspettarsi che Kiev e l'Europa non ostacolino i progressi che stanno emergendo negli sforzi per risolvere il conflitto in Ucraina.
Putin: "Russia e Usa voltino pagina e tornino a cooperazione"
"E' molto importante" che la Russia e gli Usa "voltino pagina e tornino alla cooperazione". Lo ha detto Vladimir Putin incontrando i giornalisti insieme a Donald Trump dopo il loro incontro, sottolineando che si è svolto "in un'atmosfera rispettosa e costruttiva". Putin ha detto di essere d'accordo con Trump quando dice che se fosse stato lui presidente nel 2022, non sarebbe scoppiata la guerra in Ucraina. "Posso confermarlo", ha affermato.
Trump: "Voglio che la gente smetta di morire in Ucraina"
"Vgolio che la gente smetta di morire in Ucraina". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox news dopo l'incontro con Vladimir Putin in Alaska.
Trump: "Ora spetta a Zelensky ed europei"
Dopo l'incontro con Vladimir Putin, Donald Trump ha detto che "ora spetta a Zelensky e agli europei" senza tuttavia precisare in che senso. "Sta veramente a Zelensky adesso", ha detto il presidente in un'intervista a Fox news dopo aver ribadito però che con il leader del Cremlino non è arrivato ad un accordo.
Trump: "Il mio consiglio a Zelensky? Fai un accordo"
"Fai un accordo". Questo è il consiglio di Donald Trump a Volodymyr Zelensky dopo l'incontro con Vladimir Putin in Alaska. Lo ha detto il presidente americano in un'intervista a Fox news.
Trump: "Molto presto l'incontro con Putin e Zelensky"
L'incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky avverrà "molto presto". Lo ha detto Donald Trump in un'intervista a Fox news sottolineando che "entrambi vogliono che io partecipi, ci sarò".