Vertice in Alaska, Trump: “Incontro da 10 con Putin ma no accordo"

È durato circa tre ore il vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin in Alaska sulla crisi in Ucraina. Un incontro definito "costruttivo" e "produttivo" da entrambi i presidenti ma senza alcun accordo raggiunto. "Non c'è l'accordo fino a che c'è l'accordo", le parole di Trump che ha parlato di "pochissimi" problemi ancora irrisolti con la Russia. Parlando in inglese, Putin ha invitato Trump a Mosca auspicando che l'incontro di oggi apra la strada alla pace in Ucraina. Il presidente Usa ha anche annunciato che chiamerà i vertici della Nato e Zelensky per riferire sull'incontro. “Kiev e Unione Europea non ostacolino gli sforzi di pace”, le parole dello zar. Al termine della conferenza stampa, senza domande dei giornalisti, i negoziati sono terminati con la partenza dei presidenti da Anchorage. Gli ambasciatori dell'Ue si riuniranno questa mattina, alle 9.30, per discutere l'esito del summit e per fare il punto sulle relazioni commerciali tra Ue e Usa e sul dossier dazi. Ieri, durante l'Angelus a Castel Gandolfo, papa Leone XIV ha lanciato l'ennesimo appello a non rassegnarsi "al prevalere della logica del conflitto e delle armi".

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: