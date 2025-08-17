Ucraina, Zelensky domani alla Casa Bianca da Trump. LIVE

Intervistato dal secondo canale tedesco, Zdf, il cancelliere Friedrich Merz ha ammesso che "avremmo voluto che ci fosse innanzitutto un cessate il fuoco, ma la parte russa non era ovviamente disposta a farlo, visto che ieri sera ci sono stati ulteriori attacchi contro l'Ucraina durante i negoziati in corso". Merz ha anche ribadito che Donald Trump e Volodymyr Zelensky si vedranno lunedì e poi ci sarà "un incontro trilaterale il prima possibile per arrivare a un accordo rapido. E se va in porto, allora vale più di un cessate il fuoco che può durare per settimane senza ulteriori progressi". Per Merz la questione è certamente "quali concessioni territoriali l'Ucraina potrebbe essere disposta a fare". La novità che risulta dal vertice è che "la Russia sembra essere disposta a condurre i negoziati lungo la cosiddetta linea di contatto e non lungo i confini amministrativi - questa è un'enorme differenza perché la Russia ha avanzato rivendicazioni di territori che non sono ancora stati occupati militarmente dalla Russia. Questo è stato oggetto dei colloqui e, secondo il Presidente Trump, Putin è d'accordo a negoziare lungo l'attuale fronte dell'attuale linea di fronte. Ma sono questioni che vanno ancora discusse nei dettagli".