Ucraina, Zelensky domani alla Casa Bianca da Trump. LIVE

Guerra Ucraina Russia, Zelensky domani alla Casa Bianca. Invitati anche leader Ue. LIVE
in evidenza
La cessione di territori come il Donbass, la lingua russa l'unica ufficiale in Ucraina, niente adesione alla Nato: sono alcune delle richieste che Putin ha fatto a Trump nel vertice in Alaska, nel quale non si è trovato l'accordo ma che rappresenta il primo passo concreto verso la pace. Trump non ha incassato la tregua, ma non si ferma: parlerà di queste richieste domani con Zelensky alla Casa Bianca, vertice a cui ha invitato anche i leader europei per sostenere un piano per mettere fine alla guerra. Intanto Macron ha convocato per oggi una riunione dei volenterosi. In serata Zelensky ha denunciato il rifiuto della Russia ad un cessate il fuoco, cosa che secondo lui "complica la situazione" nel raggiungimento del piano di pace.
Trump vuole incontro con Putin e Zelensky venerdì
Donald Trump ha detto ai leader europei di voler organizzare un vertice trilaterale tra lui, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e il presidente russo Vladimir Putin entro venerdì prossimo e che si metterà al lavoro per organizzare l'incontro se i colloqui di lunedì nello Studio Ovale con Zelensky andranno bene, lo riporta la Cnn. Gli europei prevedono che almeno un altro leader europeo si unira' ai colloqui di lunedì, ma non è ancora chiaro chi.
Kubilius: "La causa primaria della guerra è il regime di Putin"
"Putin ribadisce che fermerà la guerra contro l'Ucraina se si troverà un accordo 'per eliminare tutte le cause primarie del conflitto'. Putin deve ricordare che l'unica 'causa primaria' dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina è lo stesso regime autoritario e aggressivo di Putin. Solo il popolo russo può 'eliminare tutte le cause primarie del conflitto'". Lo dichiara su X il commissario Ue alla difesa Andrius Kubilius.
Merz: "Avremmo voluto un cessate il fuoco ma Russia contraria"
Intervistato dal secondo canale tedesco, Zdf, il cancelliere Friedrich Merz ha ammesso che "avremmo voluto che ci fosse innanzitutto un cessate il fuoco, ma la parte russa non era ovviamente disposta a farlo, visto che ieri sera ci sono stati ulteriori attacchi contro l'Ucraina durante i negoziati in corso". Merz ha anche ribadito che Donald Trump e Volodymyr Zelensky si vedranno lunedì e poi ci sarà "un incontro trilaterale il prima possibile per arrivare a un accordo rapido. E se va in porto, allora vale più di un cessate il fuoco che può durare per settimane senza ulteriori progressi". Per Merz la questione è certamente "quali concessioni territoriali l'Ucraina potrebbe essere disposta a fare". La novità che risulta dal vertice è che "la Russia sembra essere disposta a condurre i negoziati lungo la cosiddetta linea di contatto e non lungo i confini amministrativi - questa è un'enorme differenza perché la Russia ha avanzato rivendicazioni di territori che non sono ancora stati occupati militarmente dalla Russia. Questo è stato oggetto dei colloqui e, secondo il Presidente Trump, Putin è d'accordo a negoziare lungo l'attuale fronte dell'attuale linea di fronte. Ma sono questioni che vanno ancora discusse nei dettagli".
Piccola protesta anti-Trump davanti alla Casa Bianca
Una piccola folla sta protestando fuori dalla Casa Bianca, affiancata da due auto dei servizi segreti e da un veicolo della polizia dei parchi. La manifestazione è partita a Dupont Circle, uno dei quartieri dove sono stati dispiegati i soldati della Guardia Nazionale per decisione di Donald Trump, ed è arrivata fino alla residenza del presidente. I partecipanti hanno al collo dei fischietti arancioni e cartelli con su scritto "Trump se ne deve andare ora".
Zelensky: "Rifiuto Mosca a cessate fuoco complica le cose"
Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky denuncia il rifiuto della Russia ad un cessate il fuoco, cosa che secondo lui "complica la situazione" nel raggiungimento del piano di pace voluto da Donald Trump dopo l'incontro di ieri con Putin. "Vediamo che la Russia sta respingendo i numerosi appelli al cessate il fuoco e non ha ancora deciso quando smetterà di uccidere - le sue parole sui social network -. Questo complica la situazione. Se non è disposta a eseguire un semplice ordine di cessare le ostilità, potrebbero essere necessari importanti sforzi per spingere la Russia a voler attuare qualcosa di molto più importante: la coesistenza pacifica con i suoi vicini per decenni".