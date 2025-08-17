Vertice in Alaska, media: "Documenti dimenticati in un albergo"

Alcuni membri dello staff americano presente al vertice di Ferragosto in Alaska , tra Donald Trump e Vladimir Putin, avrebbero lasciato una serie di documenti su carta intestata del Dipartimento di Stato nella stampante di un albergo. A rivelarlo è stata l'emittente americana Npr. Si tratterebbe, nello specifico, di nove pagine che comprendono la scaletta del vertice con il dettaglio degli orari degli incontri e delle conferenze stampa, i nomi delle delegazioni, i posti a tavola ed il menù del pranzo che però non è stata fatto, oltre che i numeri di telefono dei dipendenti del governo americano.

I documenti ritrovati in una stampante

La mattina successiva al vertice, secondo quanto emerso, tre ospiti dell'Hotel Captain Cook, un albergo a quattro stelle a 20 minuti dalla base congiunta Elmendorf-Richardson di Anchorage, dove si sono incontrati i leader di Stati Uniti e Russia, hanno ritrovato i documenti lasciati in una delle stampanti pubbliche dell'hotel. L’emittente Npr ha esaminato e pubblicato le foto dei documenti scattate da uno degli ospiti, senza però rivelarne l’identità. La prima pagina dei documenti ritrovati rivelava la sequenza degli incontri del 15 agosto, compresi i nomi specifici delle stanze all'interno della base di Anchorage in cui si sarebbero svolti. E spiegava anche che il tycoon voleva fare a Putin un regalo cerimoniale. Nelle ore successiva alla diffusione della notizia la vice portavoce della Casa Bianca, Anna Kelly, ha liquidato le carte come un "menù del pranzo di più pagine" e ha spiegato che lasciare le informazioni all’interno di una stampante pubblica non comporta una violazione della sicurezza.

Il resto dei fogli con i dettagli sul pranzo

Tra le altre pagine, poi, sono emerse quelle che contenevano nomi e i numeri di telefono di tre membri dello staff statunitense, oltre che i nomi di 13 leader statali statunitensi e russi. L'elenco forniva, ancora, le pronunce fonetiche di tutti gli uomini russi attesi al vertice. In altre parti del documento si legge come sarebbe stato servito il pranzo al summit e a chi sarebbe stato servito. La mappa dei posti a sedere mostra che Putin e Trump avrebbero dovuto sedersi uno di fronte all'altro durante il pranzo. Trump sarebbe stato affiancato da sei funzionari, ovvero il Segretario di Stato Marco Rubio, il Segretario alla Difesa Pete Hegseth e il Capo di Gabinetto della Casa Bianca Susie Wiles alla sua destra, e il Segretario al Tesoro Scott Bessent, il Segretario al Commercio Howard Lutnick e l'Inviato Speciale per le Missioni di Pace Steve Witkoff alla sua sinistra. Putin, invece, sarebbe stato seduto immediatamente accanto al suo Ministro degli Esteri, Sergei Lavrov, e al suo Assistente del Presidente per la Politica Estera, Yuri Ushakov. Il pranzo sarebbe consistito in tre portate.