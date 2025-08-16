Cosa hanno detto Trump e Putin nella conferenza stampa congiunta

Prima del vertice ad Anchorage, Trump aveva detto che non sarebbe stato "contento" in mancanza del cessate il fuoco, e in caso di poca collaborazione con Putin avrebbe incrementato le sanzioni contro la Russia. "Dopo quello che è successo oggi, non è il momento di pensare alle sanzioni secondarie contro la Russia", ha però fatto sapere il tycoon durante l'intervista a Fox News (e non in conferenza stampa, dunque). Anzi, ha specificato, "ci penserò tra due, tre settimane". Da registrare, prima del vertice ad Anchorage, le parole del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov, che ha affermato di aspettarsi che gli Stati Uniti revochino alcune sanzioni alla Russia. "Ne toglieranno sicuramente qualcuna, questo è certo", ha detto il ministro, come riportato dal Washington Post.

