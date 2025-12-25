Skynex, come funziona il sistema anti droni consegnato all’Italia

In tema di guerra ibrida, qualche settimana fa il ministro della Difesa Guido Crosetto ha annunciato che “l'Italia sta lavorando a un'iniziativa che auspichiamo possa essere condivisa da tutti i Paesi europei”. Parole arrivate nel giorno in cui il Consiglio supremo di Difesa ha indicato “la necessità per l'Europa di adeguare le capacità ai nuovi scenari attraverso la definizione di progetti d’innovazione come quelli contenuti nel Libro bianco per la difesa 2030”. Le priorità sono tante e tra queste ci sono lo scudo aereo ma anche una flotta italiana di droni militari, ne servono almeno duemila, capace di fronteggiare eventuali attacchi e affrontare le incursioni di velivoli comandati da remoto e provenienti dalla Russia, che da mesi sorvolano i cieli degli aeroporti nel nord del continente. Più complicata e a lungo termine sarà la costruzione dello scudo aereo antimissili integrato a livello Ue, che metta al riparo l'Europa includendo una protezione dallo spazio per contrastare anche le operazioni di disturbo dei sistemi gps, compreso un muro di droni esteso a tutto il continente. In generale l'Unione dovrà prepararsi a poter fronteggiare vari scenari di crisi, rafforzando la mobilità militare, le scorte di munizioni e le frontiere, a Est e non solo. “La tutela e la difesa dello spazio aereo verrà incrementata perché la presenza dei droni è un game change, un qualcosa che varia gli equilibri. Il muro antidroni rafforzerà i dispositivi già esistenti e sarà messo sotto una unica catena di comando”, ha detto nei mesi scorsi anche l’ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, presidente del Comitato Nato, che ha spiegato che al momento i droni vengono abbattuti con l’uso degli F35 ma l’Alleanza “sta studiando sistemi più reattivi, efficaci ed economici. Adattandoli alla mutabilità della minaccia. C'è spazio per migliorare, con sistemi più efficaci, più reattivi e meno costosi”.

