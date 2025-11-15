Guerra ibrida, cosa prevede il piano sul tavolo della Difesa

Tra i temi al centro dell'incontro la difesa dell'Ucraina. "Tocca agli Stati nazionali decidere il tipo di sostegno da dare all'Ucraina ed è chiaro che l'Ucraina ha bisogno di una difesa antiaerea più forte, e che quello che si può fare in aggiunta va fatto con urgenza", ha dichiarato l'Alto rappresentante dell'Ue per gli Affari esteri Kaja Kallas, a Berlino, rispondendo a una domanda di un giornalista ucraino, che ha chiesto se si possa immaginare che l'Ue e i paesi del gruppo E5 sosterrebbero la difesa antiaerea ucraina a partire dal territorio europeo, ad esempio con mezzi di difesa di lungo raggio dalla Germania. "L'Ue non ha a disposizione mezzi di difesa antiaerea, sono gli stati nazionali ad averli e tocca a loro decidere quale sostegno dare all'Ucraina", ha concluso. Al centro del dibattito anche l'organizzazione di una Difesa unica dell'Unione, con il ministro Crosetto che ha rimarcato come "la crescita degli investimenti della Germania sulla difesa è una garanzia per i cittadini europei. Questo significa essere Europa e affrontare in modo serio la situazione in cui viviamo".

Per approfondire: Perché Fincantieri per il futuro punta sui droni subacquei