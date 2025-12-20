Manovra 2026, riscritto il maxi-emendamento sulle imprese. Le novità

"È finita Atreju ma il Paese reale è ancora lì, e se ne dovrebbero occupare. Quello che è successo in questi giorni è inaccettabile: solo due giorni fa Meloni faceva la spavalda in Aula contro l'opposizione, ieri notte si è rotta la sua maggioranza", ha affermato la leader del Pd Elly Schlein in una conferenza al Senato. "Sulle pensioni si consuma il più alto tradimento delle promesse elettorali di Meloni. Ci portano a poche ore dall'esercizio provvisorio e stanno ancora litigando", ha aggiunto.

