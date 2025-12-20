Manovra 2026, riscritto il maxi-emendamento sulle imprese. Le novità

Introduzione
Oggi, sabato 20 dicembre, la Commissione Bilancio del Senato riprende i lavori sulla Manovra. È atteso l'arrivo di un nuovo emendamento del governo con le misure in favore delle imprese, dopo che il precedente testo in materia era stato stralciato, vista la contrarietà della Lega alla stretta sui provvedimenti in materia di anticipo pensionistico.
Quello che devi sapere
Il nuovo maxi-emendamento
Il nuovo maxi-emendamento del governo alla Manovra, che è in fase di scrittura, "sarà depurato delle misure sulle pensioni per quanto riguarda le coperture. Ci saranno le misure per le imprese, che sono temi che già sono stati visti in commissione", ha fatto sapere il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, a margine dei lavori della commissione Bilancio sulla legge di Bilancio.
Per approfondire: Manovra, saltano le novità su pensioni e Tfr: le modifiche
Le coperture
Le nuove coperture dovrebbero arrivare "da piani Inps e alcuni investimenti", ha spiegato il ministro Ciriani. A Palazzo Chigi, ha aggiunto, "si è ragionato e condiviso che fosse meglio chiudere tutto nella legge di Bilancio". Per quanto riguarda le misure del Tfr, sull'ipotesi che possano tornare in qualche modo, il ministro ha sottolineato come non ci sia ancora una parola definitiva: "Stanno scrivendo ora, vedremo".
Per approfondire: Manovra, dietrofront sulle pensioni e il riscatto della laurea
La soddisfazione della Lega
Fonti della Lega, dopo il vertice a Palazzo Chigi, hanno espresso soddisfazione per la mediazione sulla Manovra che ha portato all'emendamento del governo in cui non c'è più la stretta sulle pensioni, criticata dal partito di Matteo Salvini. Una misura, hanno specificato le stesse fonti, che era stata voluta dai tecnici del ministero dell'Economia. Si è dimostrato, hanno piegato ancora le stesse fonti, che le risorse per le imprese si potevano trovare in un altro modo, e così ci sarà un emendamento riformulato senza la necessità di un decreto.
Per approfondire: Manovra 2026, i bonus prorogati e quelli in scadenza non rinnovati
Le ultime novità
In attesa delle misure per le imprese, passa intanto tra i primi voti l'emendamento sull'oro detenuto da Bankitalia, che "appartiene al popolo italiano". Arriva anche il via libera alle modifiche sugli affitti brevi e i dividendi, l'iperammortamento, il raddoppio della Tobin tax e la tassa sui pacchi. Entra in Manovra anche il voucher per le scuole paritarie così come la possibilità per i Comuni di esentarle dall'Imu. Misure contestate dalle opposizioni che ricordano, per contrasto, la situazione della scuola pubblica italiana. Via libera anche alla misura sul comparto delle armi, per "rafforzare le capacità di produzione e commercio" del settore della Difesa.
Per approfondire: Manovra e pensioni: dalle minime all'aumento dell'età dal 2027
Il Piano casa
Passa anche il Piano Casa, ma nell'ultima riformulazione il finanziamento risulta di 10 milioni di euro nel 2026, oltre ai 50 milioni di euro già presenti per il disagio abitativo. Il capogruppo leghista Massimiliano Romeo rivendica la misura e fa sapere che eventuali nuove risorse arriveranno dal decreto di fine anno. Le opposizioni escono però dall'Aula al momento del voto. "Dieci milioni? Stiamo scherzando? Nemmeno il piano per le cucce dei cani", ha ironizzato il capogruppo dem in commissione Bilancio Daniele Manca. "Il tanto atteso Piano casa, annunciato dalla Meloni ad agosto, e approdato nella legge di bilancio, è la solita presa in giro. Poche decine di milioni di euro per la propaganda", ha accusato il capogruppo di Avs in commissione Bilancio Tino Magni.
Per approfondire: Manovra 2026, ecco il bonus scuole paritarie per le famiglie
Slitta l'approdo in Aula
In tutto questo, è possibile uno slittamento dell'approdo della manovra in Aula al Senato. I senatori di maggioranza, secondo quanto si apprende, sono stati già avvisati dell'ipotesi che possa essere necessario lavorare anche il 23 notte o addirittura arrivare al 24 mattina.
Per approfondire: Manovra, come funziona l'iter parlamentare e quali sono i tempi
Schlein: "La maggioranza si è rotta"
"È finita Atreju ma il Paese reale è ancora lì, e se ne dovrebbero occupare. Quello che è successo in questi giorni è inaccettabile: solo due giorni fa Meloni faceva la spavalda in Aula contro l'opposizione, ieri notte si è rotta la sua maggioranza", ha affermato la leader del Pd Elly Schlein in una conferenza al Senato. "Sulle pensioni si consuma il più alto tradimento delle promesse elettorali di Meloni. Ci portano a poche ore dall'esercizio provvisorio e stanno ancora litigando", ha aggiunto.
Per approfondire: Quando sarà approvata la Manovra 2026? Il calendario