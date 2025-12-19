Manovra, dalle pensioni alla rottamazione: i nuovi emendamenti

Introduzione
La commissione Bilancio del Senato è tornata a riunirsi questa mattina per riprendere i lavori sugli emendamenti alla manovra. L’obiettivo è quello di chiudere in giornata, il testo è atteso in Aula a Palazzo Madama lunedì. Intanto sono stati depositati diversi emendamenti modificati, in riformulazioni necessarie dopo le divisioni in maggioranza su alcuni temi, in particolare le pensioni.
Quello che devi sapere
Depositato nuovo emendamento governo con iperammortamento e Pnrr
È stato depositato in commissione Bilancio al Senato il nuovo emendamento del governo alla manovra che contiene le misure sull'iperammortamento, nella stessa formulazione precedente e quindi con la proroga al 2028 e la stretta sugli investimenti green, e la rimodulazione del Pnrr.
Saltano stretta sulle pensioni e novità sul Tfr
Oltre alla stretta sulle pensioni, stralciata come già annunciato nella notte nella sua interezza, dall'emendamento del governo alla manovra saltano anche le norme sul Tfr per i nuovi assunti. La misura - contenuta nella prima versione della proposta di modifica a firma dell'esecutivo - prevedeva l'adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato di prima assunzione.
Cambia la ritenuta d'acconto per le imprese
È cambiata anche la ritenuta d'acconto per le imprese: il nuovo emendamento del governo depositato in commissione prevede l'anticipazione della misura al 2028 con un'aliquota pari allo 0,5% - al netto dell'Iva - dell'importo da corrispondere . Confermato l'1% dal 2029. La misura vale oltre 700 milioni di euro già dal primo anno, il 2028, e raddoppia in quelli successivi.
Niente misure su Transizione 4.0 e salta contributo assicurazioni
Scompaiono le nuove risorse per 1,3 miliardi per finanziare il credito d'imposta Transizione 4.0, i cui fondi sono andati esauriti. Salta anche il nuovo contributo di 1,3 miliardi chiesto alle assicurazioni. La misura non è contenuta nel nuovo emendamento del governo alla manovra, contrariamente a quanto previsto dalla prima versione della proposta di modifica. La norma introduceva un meccanismo che prevedeva il versamento a titolo di acconto pari all'85% del contributo sul premio delle assicurazioni dei veicoli e dei natanti dovuto per l'anno precedente.
Ok all'emendamento sull'oro di Bankitalia
La commissione Bilancio del Senato ha dato via libera all'emendamento alla manovra sull'oro di Banca d'Italia, come riferisce il senatore della Lega e relatore Claudio Borghi. "È un momento molto importante, è una mia battaglia da 11 anni. Penso che sia una delle cose più importanti di questa manovra. Riaffermare il principio" che appartiene al popolo italiano "ci riporta nella normalità".
Le tensioni in maggioranza
Nella giornata di ieri la maggioranza ha continuato a scontrarsi sulle pensioni. La Lega è andata all'attacco sulla riformulazione della norma proposta dal Mef che prevede la modifica solo della stretta sul riscatto della laurea, non quella sulle finestre mobili. Claudio Borghi ha chiesto una riformulazione differente. E in serata ha aggiunto: "Con un allungamento anche formale dell'età pensionistica noi quell'articolo non lo votiamo”.
Le altre modifiche
Tra le (poche) misure pesanti approvate finora c’è il taglio dal 4 al 3% del tasso applicato sugli interessi delle rate della rottamazione quinquies. Una norma targata Lega (che però chiedeva anche l'ampliamento della platea). Via libera anche a una serie di interventi coperti con il 'fondino' per le modifiche parlamentari: si va dalle risorse contro l'antisemitismo proposte da Iv al contributo al Cnr (Avs).
L’emendamento per le elezioni
Niente da fare invece per la norma sulle elezioni 2026 che il governo aveva provato a inserire in una riformulazione di un emendamento di Forza Italia. Il testo, per consentire per tutto l'anno votazioni anche nella giornata di lunedì, di fatto, avrebbe anticipato il decreto elezioni che viene consuetamente varato prima delle consultazioni elettorali. Nella lettura delle opposizioni di fatto un gancio per poter poi stringere i tempi anche sul referendum sulla giustizia. Ma di fronte alle proteste in commissione su questo punto il governo sceglie di non procedere.
Gli armamenti
È spuntata, poi, nel pacchetto dei riformulati, una misura sul comparto delle armi. La proposta di modifica prevede che per tutelare la sicurezza e "rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi", il governo possa individuare "attività, aree, infrastrutture" tra l'altro per l'ampliamento e lo sviluppo delle capacità industriali della difesa". La proposta resta al momento accantonata.
