Manovra, dalle pensioni alla rottamazione: i nuovi emendamenti

La commissione Bilancio del Senato ha dato via libera all'emendamento alla manovra sull'oro di Banca d'Italia, come riferisce il senatore della Lega e relatore Claudio Borghi. "È un momento molto importante, è una mia battaglia da 11 anni. Penso che sia una delle cose più importanti di questa manovra. Riaffermare il principio" che appartiene al popolo italiano "ci riporta nella normalità".