Produzione e commercio armi, emendamento alla Manovra: cosa prevede

Sui banchi della commissione Bilancio al Senato è finito un testo che punta a "rafforzare le capacità industriali della difesa". Si tratta di una riformulazione depositata dall'esecutivo in commissione Bilancio e che raccoglie e rivede tre emendamenti presentati da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia

La spinta alla “produzione e al commercio di armi” arriva con un emendamento alla manovra. Dieci righe, riformulazione delle proposte di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia, accorpate in un unico testo e pronte per essere votate dalla commissione Bilancio del Senato. Nello specifico l'emendamento prevede che "al fine di tutelare gli interessi essenziali della sicurezza dello Stato e di rafforzare le capacità industriali della difesa riferite alla produzione e al commercio di armi, di materiale bellico e sistemi d'arma, con uno o più decreti del ministro della Difesa di concerto con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sono individuate, anche con funzioni ricognitive e comunque nell'ambito delle risorse previste a legislazione vigente, le attività, le aree e le relative opere, nonché i progetti infrastrutturali, finalizzati alla realizzazione, ampiamento, conversione, gestione e sviluppo delle capacità industriali della difesa, qualificati come di interesse strategico per la difesa nazionale".

M5s: "Deriva che va fermata" "Con la follia del maxiemendamento alla manovra e delle sue riscritture, che dicono e non dicono sulle pericolose intenzioni del governo, siamo arrivati a una deriva che va urgentemente fermata - comunicano in una nota i parlamentari M5s delle commissioni Bilancio e Finanze di Senato e Camera -. Ora spunta fuori una riscrittura governativa per la conversione di opere, attività e infrastrutture in direzione della produzione e commercio di armi. È la conferma del cuore della manovra, ovvero la micidiale austerità finalizzata solo all'aumento delle spese militari. Tutto questo mentre si tagliano le pensioni, si allungano surrettiziamente i tempi di ritiro dal lavoro, si calpestano gli investimenti previdenziali dei giovani, si inserisce una tassa occulta sulle fatture emesse dalle imprese, si penalizzano i professionisti che lavorano per la Pa, si offre alle imprese solo una toppa all'enorme falla aperta dal governo sugli incentivi a fine 2025".