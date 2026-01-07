Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Speciale elezioni regionali
Arrow-link
Arrow-link

Antonio Decaro oggi proclamato nuovo presidente della regione Puglia

Politica

La cerimonia e il successivo passaggio di consegne con Michele Emiliano si terranno alle ore 15.00 nell'aula magna della Corte d'appello di Bari

ascolta articolo

"Da domani la famiglia diventa ancora più grande. Dal Gargano a Leuca ci saranno nuovi zii, nipoti, nonni, mamme, papà, fratelli e sorelle di cui prendersi cura. Sono emozionato, non lo nascondo. Ma sono pronto". Lo scriveva ieri sui social Antonio Decaro che oggi pomeriggio sarà proclamato nuovo presidente della Regione Puglia. La cerimonia e il successivo passaggio di consegne con Michele Emiliano si terranno alle ore 15.00 nell'aula magna della Corte d'appello di Bari. "Domani, alle 15 - scriveva Decaro - sarò proclamato Presidente della Regione Puglia. In questi giorni ho scelto di dedicare un po' di tempo alla mia famiglia, consapevole che nei prossimi mesi sarà difficile persino riuscire a programmare un pranzo insieme. Ma è giusto così: da tanti anni condividono con me questo impegno e continuano a farlo con la stessa generosità". "So che qualcosa la sbaglierò, è inevitabile. E non so se riusciremo a realizzare tutto ciò che i pugliesi si aspettano. Ma so per certo - dice - che ci proveremo con tutta la forza che abbiamo. Non vi chiedo indulgenza, anzi, siate sempre vigili e severi nel giudicare quello che farò. Vi chiedo però di darmi una mano. Lavoriamo insieme per provare a migliorare la nostra terra. Il 5 settembre scorso, quando mi sono candidato, ho scelto la Puglia. Qualcuno mi ha chiesto: 'Chi te lo ha fatto fare?' La mia risposta, allora come oggi, è la stessa: i pugliesi, che sono la mia famiglia". 

Politica: Altre notizie

Ucraina, Meloni al vertice dei Volenterosi: “No invio truppe italiane"

Politica

Al vertice dei Volenterosi a Parigi, la presidente del Consiglio ha confermato il sostegno...

Voto fuorisede, inizia esame proposta di legge. Cosa prevede

Politica

La proposta di legge di iniziativa popolare che permette di votare anche al di fuori del proprio...

Elezioni in Italia, le Regioni e i Comuni dove si voterà nel 2026

Politica

Il 2026 si annuncia come un anno con diversi importanti appuntamenti elettorali in Italia, che...

Governo e Parlamento, calendario lavori gennaio: cosa c’è in agenda

Politica

Dopo la tortuosa sessione per la legge di Bilancio che ha impegnato il Parlamento negli ultimi...

Decreto Milleproroghe 2025, da multe a intercettazioni: cosa prevede

Politica

Dai Lep alle intercettazioni, dalle multe stradali ai bungalow e alla nomina dei...

ESTERNO DI PALAZZO CHIGI, SEDE DEL GOVERNO (ROMA - 2009-10-28, Antonia Cesareo) p.s. la foto e' utilizzabile nel rispetto del contesto in cui e' stata scattata, e senza intento diffamatorio del decoro delle persone rappresentate

Politica: I più letti