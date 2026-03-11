Sta facendo il giro del web il video che mostra il presidente del Senato, Ignazio La Russa, rivolgere un insulto nei confronti del senatore del Pd Antonio Nicita. L'episodio si riferisce a una seduta a Palazzo Madama del 5 marzo relativa alla richiesta di aiuti dai paesi del Golfo. La Russa dopo l'intervento del senatore Ettore Antonio Lichieri, del Movimento 5 Stelle, infatti, si rivolge a chi ha al suo fianco e commenta: "Interventone". Poi chiede: "Come si chiama quel co... che continua a urlare?". E quando gli segnalano il nome del senatore del Pd, Antonio Nicita, prosegue: "Nicita abbiamo apprezzato il suo intervento". E subito dopo la replica del senatore: "Grazie presidente".