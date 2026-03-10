Caro benzina, governo lavora su accise. Attesa per convocazione Cdm

L’esecutivo studia una strategia basata su controlli anti-speculazione e aiuti agli automobilisti, e non è escluso il meccanismo delle accise mobili. Il provvedimento potrebbe arrivare sotto forma di un nuovo decreto legge, ma fra le possibilità c’è anche quella di intervenire sulla legge di conversione del decreto bollette
Governo al lavoro sul piano per limitare i rincari dei carburanti, e a caccia di risorse perché le misure possano essere incisive. Al centro della strategia due pilastri: controlli anti-speculazione e aiuti agli automobilisti. Il meccanismo delle accise mobili - che destina la maggiore Iva incassata dallo Stato alla riduzione delle accise quando salgono i prezzi della benzina e del diesel - è una possibilità "allo studio", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E si attende la convocazione per il Consiglio dei ministri, atteso per oggi, ma se servirà più tempo per mettere a punto misure efficaci non è escluso che il provvedimento - forse un nuovo decreto legge - possa non arrivare nell’odierno Cdm.
Il nodo risorse
Il nodo è che il beneficio del solo meccanismo delle accise mobili rischia di limitarsi a pochi centesimi se non verrà integrato con altri fondi: le simulazioni indicano un risparmio di 4,7 centesimi al litro sulla benzina e di 7,5 centesimi sul diesel, nell'ipotesi di una quotazione del petrolio Brent a 105 dollari al barile. Di qui la volontà dell'esecutivo di trovare risorse aggiuntive.
L’ipotesi decreto bollette
Fra le possibilità c’è anche quella di intervenire sulla legge di conversione del decreto bollette, all'esame della Camera, come chiede anche un emendamento della Lega. Il partito di Salvini si unisce a chi - dal Pd alle associazioni dei consumatori - chiede di attivare il meccanismo delle accise mobili. I dem propongono inoltre di estendere lo stesso sistema anche al gas.
I controlli della Gdf
La corsa dei prezzi ha portato il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, a far convocare d'urgenza la cabina di regia della Commissione allerta rapida, a cui hanno preso parte anche rappresentanti dei ministeri dell'Economia e dell'Ambiente. Alla riunione sono emersi rincari anomali per le pompe di due delle principali società petrolifere, con i prezzi medi applicati che sono aumentati più dei prezzi consigliati dalle compagnie di riferimento. Questa dinamica sarà oggetto di controlli mirati nell'ambito del piano operativo attivato nei giorni scorsi, d'intesa tra Mimit e Mef, dalla Guardia di Finanza. La cabina di regia si riunirà nuovamente mercoledì.
L’esecutivo guidato dalla premier Meloni si è detto pronto a intervenire per contenere leggermente l’impatto dei rincari causati dalla guerra scoppiata nel Golfo: anche di questo si è parlato nella puntata del 9 marzo di Numeri, approfondimento di Sky TG24