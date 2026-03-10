Caro benzina, governo lavora su accise. Attesa per convocazione Cdm

L’esecutivo studia una strategia basata su controlli anti-speculazione e aiuti agli automobilisti, e non è escluso il meccanismo delle accise mobili. Il provvedimento potrebbe arrivare sotto forma di un nuovo decreto legge, ma fra le possibilità c’è anche quella di intervenire sulla legge di conversione del decreto bollette

Governo al lavoro sul piano per limitare i rincari dei carburanti, e a caccia di risorse perché le misure possano essere incisive. Al centro della strategia due pilastri: controlli anti-speculazione e aiuti agli automobilisti. Il meccanismo delle accise mobili - che destina la maggiore Iva incassata dallo Stato alla riduzione delle accise quando salgono i prezzi della benzina e del diesel - è una possibilità "allo studio", ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. E si attende la convocazione per il Consiglio dei ministri, atteso per oggi, ma se servirà più tempo per mettere a punto misure efficaci non è escluso che il provvedimento - forse un nuovo decreto legge - possa non arrivare nell’odierno Cdm.