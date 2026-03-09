A difesa delle novità apportare è intervenuta anche la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti: “Le polemiche sulla Carta del docente sono del tutto strumentali. Questo Governo non ha tagliato le risorse, ma ha reso la misura più equa ed efficace, estendendola per la prima volta a oltre 250mila docenti precari che per anni erano stati esclusi e il ritardo nell'attivazione della Carta è legato proprio al lavoro necessario a questo ampliamento e quindi alla rimodulazione del bonus. Accanto ai 400 milioni destinati alla carta, sono inoltre stati previsti ulteriori 281 milioni di euro di fondi europei per rafforzare le opportunità di formazione, consentendo alle scuole di sostenere direttamente l'aggiornamento professionale dei docenti e di mettere a disposizione strumenti e materiali didattici. Si tratta quindi di un intervento che amplia la platea dei beneficiari, potenzia le risorse per la formazione e rafforza il sostegno al personale scolastico. Il Governo Meloni dimostra ancora una volta di voler valorizzare concretamente il lavoro di chi ogni giorno contribuisce alla crescita educativa nazionale".



