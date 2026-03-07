Per frenare gli aumenti dei prezzi sull'onda della guerra in Iran, le opposizioni hanno chiesto al governo un intervento forte e immediato. Dopo il pressing di M5S e Pd, il meccanismo delle accise mobili potrebbe approdare già nel Cdm di martedì 10 marzo. L'annuncio è arrivato dalla premier in un videomessaggio

Per frenare la corsa del prezzo della benzina , che ha superato in alcuni casi la soglia dei 2 euro al litro sull'onda della guerra in Iran , le opposizioni hanno chiesto al governo di Giorgia Meloni di riattivare il meccanismo delle accise mobili, previsto già dal 2023. Da parte dell'esecutivo è arrivata un'apertura. Il tema, infatti, potrebbe approdare già nel Consiglio dei ministri di martedì 10 marzo per una prima modifica dei parametri dell'attuale norma, fermo restando la definizione delle necessarie coperture.

Meloni: "Impegno a mitigare le conseguenze del conflitto"

L'annuncio è arrivato direttamente dalla premier Meloni, che con un videomessaggio ha confermato le parole pronunciate nelle ore precedenti dal ministro dell'economa Giancarlo Giorgetti: "Stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili", ha fatto sapere la presidente del Consiglio. Che ha fatto sapere che si impegnerà a "mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione". La premier ha dunque deciso di attivare una "task force per monitorare l'andamento dei prezzi. In particolare - ha detto dopo una giornata in cui le opposizioni l'hanno chiamata in causa - stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile. Il meccanismo, la cui attivazione viene chiesta anche da parte di alcuni partiti dell'opposizione - ha spiegato ancora Meloni - consente di utilizzare la parte di maggiore Iva che arriva dall'aumento dei prezzi, per la riduzione delle accise".

Il pressing delle opposizioni

La risposta della premier è arrivata dopo il pressing di M5S e Pd (oltre che di alcune associazioni di consumatori e di impresa): sia la leader dem Elly Schlein sia i grillini Chiara Appendino e Mario Turco si sono espressi a favore di un intervento immediato tramite, appunto, la rinuncia al gettito aggiunto Iva incassato da parte dello Stato, in seguito alla crescita dei prezzi.