Caro benzina, Meloni apre a opposizioni: "Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili"

Economia
©Ansa

Per frenare gli aumenti dei prezzi sull'onda della guerra in Iran, le opposizioni hanno chiesto al governo un intervento forte e immediato. Dopo il pressing di M5S e Pd, il meccanismo delle accise mobili potrebbe approdare già nel Cdm di martedì 10 marzo. L'annuncio è arrivato dalla premier in un videomessaggio

Per frenare la corsa del prezzo della benzina, che ha superato in alcuni casi la soglia dei 2 euro al litro sull'onda della guerra in Iran, le opposizioni hanno chiesto al governo di Giorgia Meloni di riattivare il meccanismo delle accise mobili, previsto già dal 2023. Da parte dell'esecutivo è arrivata un'apertura. Il tema, infatti, potrebbe approdare già nel Consiglio dei ministri di martedì 10 marzo per una prima modifica dei parametri dell'attuale norma, fermo restando la definizione delle necessarie coperture.

Meloni: "Impegno a mitigare le conseguenze del conflitto"

L'annuncio è arrivato direttamente dalla premier Meloni, che con un videomessaggio ha confermato le parole pronunciate nelle ore precedenti dal ministro dell'economa Giancarlo Giorgetti: "Stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili", ha fatto sapere la presidente del Consiglio. Che ha fatto sapere che si impegnerà a "mitigare il più possibile le conseguenze del conflitto per i cittadini e la nostra nazione". La premier ha dunque deciso di attivare una "task force per monitorare l'andamento dei prezzi. In particolare - ha detto dopo una giornata in cui le opposizioni l'hanno chiamata in causa - stiamo valutando di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023 nel caso in cui i prezzi aumentassero in modo stabile. Il meccanismo, la cui attivazione viene chiesta anche da parte di alcuni partiti dell'opposizione - ha spiegato ancora Meloni - consente di utilizzare la parte di maggiore Iva che arriva dall'aumento dei prezzi, per la riduzione delle accise".

Il pressing delle opposizioni

La risposta della premier è arrivata dopo il pressing di M5S e Pd (oltre che di alcune associazioni di consumatori e di impresa): sia la leader dem Elly Schlein sia i grillini Chiara Appendino e Mario Turco si sono espressi a favore di un intervento immediato tramite, appunto, la rinuncia al gettito aggiunto Iva incassato da parte dello Stato, in seguito alla crescita dei prezzi.

Un benzinaio in una stazione di servizio dell'autostrada, Torino, 27 luglio 2023. Nuovo giro di rialzi per benzina e gasolio per i prezzi consigliati dei maggiori marchi, e rialzi anche per i prezzi delle pompe bianche. ANSA/TINO ROMANO (benzina, benzinaio, prezzi, lavoro, generica, simbolica, automobile, servito)

Benzina oltre 2 euro al litro, Guardia di Finanza rafforza i controlli

Pd: "Meglio tardi che mai"

"Meglio tardi che mai. Prendiamo atto della disponibilità del governo ad accogliere la proposta avanzata dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, per contenere il prezzo dei carburanti. Lo aspettiamo ora alla prova dei fatti in Aula". A dirlo, in una nota, sono Chiara Braga e Francesco Boccia, capigruppo del Pd alla Camera e al Senato. Che assicurano: "Vigileremo su una pronta attuazione della riduzione delle accise già nei prossimi passaggi parlamentari dove ci auguriamo di vedere la premier Meloni impegnata per una rapida approvazione della misura".

Che cos'è il "meccanismo delle accise mobili"

La misura introdotta nel 2023 (ritoccando una norma Bersani del 2007) prevede che il taglio delle accise "possa essere adottato se il prezzo del carburante aumenta, sulla media del precedente bimestre, rispetto al valore di riferimento" rispetto all'ultimo Def. Non specificava, però, la percentuale di aumento per intervenire, che prima era del 2%. La norma tiene anche conto "dell'eventuale diminuzione" nella media del quadrimestre precedente. Si vedrà ora come l'esecutivo possa appunto riadattarla alla situazione attuale, dove il blocco dello stretto di Hormuz ha fatto scattare (benché al momento la benzina arrivi da carichi di greggio già consegnati) aumenti generalizzati.

Guerra in Iran, prezzo dell'energia alle stelle
Economia

Iran, tensioni e rincari: da cosa dipendono i prezzi di gas e luce

L'attacco sferrato da Usa e Israele nei confronti dell'Iran ha scatenato delle inevitabili ripercussioni sul mercato del petrolio e del gas, schizzato al rialzo di quasi il 40%. Importanti aumenti anche per il petrolio mentre le Borse europee sono scivolate, in alcuni casi anche pesantemente, con un totale di oltre 300 miliardi 'bruciati'. Di questo si è parlato nella puntata di "Numeri", il programma di Sky TG24, andata in onda il 2 marzo 2026

