Un’attività di successo non può essere anacronistica. È necessario studiare il mercato, valutare le opportunità e considerare quali sono i servizi di cui un potenziale cliente possa sentire la mancanza. Valutare dove e come la propria competenza possa fare la differenza, è la prima regola. Individuati i prodotti e i servizi da valorizzare, è necessario capire quale sia la strategia più idonea per ottimizzare i costi fissi e variabili.