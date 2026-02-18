Focalizzandoci sul nostro Paese, dall’ultimo rapporto Istat emerge che in un anno l'utilizzo dell'intelligenza artificiale da parte delle imprese italiane è raddoppiato e che nel 2025 interessa oltre la metà delle grandi aziende. Nel complesso, sottolineano però gli esperti, il livello di penetrazione è ancora molto contenuto e la diffusione dell'Ai nelle aziende italiane presenta ancora ampi spazi per una ulteriore crescita: l'83,6% delle imprese, infatti, non adotta alcuna tecnologia di Ai. Nel dettaglio, nel 2025 il 16,4% delle imprese con almeno 10 addetti ha utilizzato almeno una tecnologia di intelligenza artificiale: si tratta di un significativo incremento rispetto all'8,2% del 2024 e al 5% del 2023. A registrare la crescita più marcata in termini assoluti sono le imprese di maggiori dimensioni: dal 32,5% del 2024 al 53,1% del 2025. L’utilizzo dell’Ai raddoppia anche nelle Pmi, passando dal 7,7% al 15,7%, ma il divario con le aziende più grandi rimane. Le imprese del Nord-ovest, poi, hanno registrato una crescita più accentuata e sono passate dall'8,9% del 2024 al 19,3%. A frenare l'adozione dell'intelligenza artificiale, da quanto emerge, è soprattutto la mancanza di competenze adeguate: questo accade, infatti, in quasi il 60% delle aziende italiane che hanno valutato ma poi non realizzato investimenti in questo campo. E il 47,3% delle imprese ha valutato ma poi non realizzato investimenti in Ai per mancanza di chiarezza sulle conseguenze legali.