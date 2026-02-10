Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Tecnologia

AI, l’Italia s’è desta (e connessa): mercato da 1,8 miliardi di euro

Beatrice Subissi

©Getty

Non più solo curiosità da smanettoni. Nel 2025 il mercato italiano dell’intelligenza artificiale cresce del 50%, tra richiesta di competenze sempre più tecniche e il brivido della Shadow AI. La sfida? “Trovare il giusto equilibrio tra vantaggi e potenziali rischi”, avverte Giovanni Miragliotta, Direttore dell’Osservatorio Artificial Intelligence del Politecnico di Milano

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky TG24 Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider e Sky Sport Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky TG24 Insider
4
50 al mese
per 3 mesi, poi 9€ al mese

Tutti gli articoli di Sky TG24 Insider

Approfondimenti, opinioni e punti di vista autorevoli

La newsletter esclusiva di Sky TG24 Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ