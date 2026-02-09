Rent a Human, l'Ai assume esseri umani per lavoro. Ecco come funziona

"Robots need your body" (I robot hanno bisogno del tuo corpo) è il mantra di Rent a Human, molto promettente, poco rassicurante. Questi strumenti di intelligenza artificiale stanno sollevando enormi dibattiti sul fronte della sicurezza e dell’etica.

"Internet sarà sempre più machine to machine, popolata di software che agiranno con gradi diversi di autonomia per nostro conto e dialogheranno tra loro - sottolinea Vincenzo Cosenza, esperto di mondo digitale - Si scambieranno informazioni, negozieranno prezzi e faranno acquisti. Noi umani diventeremo in parte dei 'visitatori di questo zoo'. In questo contesto i social network non spariranno, ma saranno anche popolati da bot che stimoleranno le nostre attività di condivisione e produrranno contenuti. Alcuni umani potrebbero non gradire e si rifugeranno sempre di più in luoghi privati, in cui i bot non saranno ammessi".

Le norme su sicurezza e etica in ambito AI sono ancora in fase di definizione - ©Getty