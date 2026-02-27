Con Lavazza Tablì il caffè si fa in tab

Nella nostra prova Tablì ha mostrato un’erogazione stabile e capace di produrre una crema ricca e vellutata, grazie alla tecnologia sviluppata ad hoc per questo nuovo formato. A noi il caffè è piaciuto. Al momento l'unica criticità è l'acquisto delle tab. Non si trovano al supermercato, si possono acquistare solo online e il costo non è basso e in più solo confezioni multipli di 4. Una cosa che non ci è piacuta è che la confezione delle tab una volta aperta non conserva la freschezza, occorre munirsi di apposito cassetto raccogli tab.

Lavazza Tablì