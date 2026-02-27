Con Lavazza Tablì il caffè si fa in tab

Introduzione
Con la nuova macchina Tablì adesso per il caffè via la plastica e spazio alle nuovissime tab. Si tratta di un sistema che abbandona la capsula tradizionale per introdurre un dischetto di caffè pressato al 100% privo di involucro e progettato per ridurre al minimo l'impatto ambientale e amplificare la centralità della materia prima.
Quello che devi sapere
La macchina Tablì
Tablì si distingue per un design moderno e compatto. Non occupa molto spazio rispetto alle altre macchine presenti sul mercato. Carina l'idea dello slider per l’inserimento della Tab a forma di chicco di caffè. Facile e intuitivo l'inserimento della tab. Una volta posiziona la tazzina, l’erogazione parte con un solo tocco. Tablì si collega al wifi di casa per sfruttare le funzionalità smart come il controllo vocale (Alexa e Google Home) e l’app dedicata.
Come sono fatte le tab
Il cuore del sistema Tablì è la Tab, composta esclusivamente da caffè pressato senza alcun rivestimento. Si trovano in pratiche confezioni e si sfilano come un cioccolatino dal suo vassoio. Non ci si sporca le mani. Questo approccio permette non solo di ridurre gli imballaggi. Attualmente le tab sono disponibili nelle miscele: Qualità Oro, Espresso Classico, Espresso Intenso e Decaffeinato. Sono progettate per essere smaltite nell’umido.
La nostra prova
Nella nostra prova Tablì ha mostrato un’erogazione stabile e capace di produrre una crema ricca e vellutata, grazie alla tecnologia sviluppata ad hoc per questo nuovo formato. A noi il caffè è piaciuto. Al momento l'unica criticità è l'acquisto delle tab. Non si trovano al supermercato, si possono acquistare solo online e il costo non è basso e in più solo confezioni multipli di 4. Una cosa che non ci è piacuta è che la confezione delle tab una volta aperta non conserva la freschezza, occorre munirsi di apposito cassetto raccogli tab.
Le caratteristiche di Tablì
- Peso: 4,5 kg
- Dimensioni: 16,5 cm (L) × 39 cm (P) × 33 cm (H)
- Serbatoio acqua: 1,2 litri, estraibile
- Potenza: 1450 W
- Tempo di riscaldamento: circa 35 secondi
- Autospegnimento: dopo 2 minuti
- Costo macchina: € 249,99
- Costo tab: € 7,99 a confezione da 12 (solo multipli di 4)
Pro e Contro
Pro
- Facile utilizzo
- Buon caffè
- Niente cialde di plastica
Contro
- Tab solo online
- Prezzo