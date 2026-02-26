Ultrasottile e potente: ecco Signature, il nuovo top di gamma Motorola

Introduzione
Arriva anche in Italia il nuovo smartphone di top di gamma di Motorola: Signature nella nostra prova si è comportato da flagship molto solido, con qualità costruttiva di alto livello, un ottimo display così come sono molto alte le prestazioni e fotocamere, da top di gamma. Un telefono destinato a lasciare un segno in questo 2026, nella categoria dei telefoni ultrasottili premium
Quello che devi sapere
Il nuovo smartphone di punta di Motorola
Avevamo avuto un primo contatto con il nuovo Motorola Signature durante il Tech World al CES di Las Vegas a inizio gennaio. Il nuovo telefono rappresenta il non plus ultra per il brand di smartphone del gruppo Lenovo: sofisticato dal punto di vista del design grazie alla sua struttura ultrasottile, con un ottimo comparto fotografico, una batteria di lunga durata, un display di fascia molto alta. Una nuova gamma progettata - ci spiegano - per chi esige il meglio in termini di tecnologia e design. Tanto che è stato definito da DXOMARK uno degli smartphone con i più elevanti standard di eccellenza nel campo delle foto e dei video. Uno smartphone che - come ci ha raccontato la responsabile Marketing di Motorola Italia, Giorgia Bulgarella - si inserisce nel filone di smartphone di fascia alta e di alta qualità proprio perché questo è quello che cercano i consumatori, considerato il crollo del mercato soprattutto sulla fascia bassa. “Per noi - racconta - il 2025 è stato un anno complicato, come per tutti i vendor Android, ma positivo, e confermiamo la nostra terza posizione in generale sul mercato, dove arriviamo secondi nel mercato degli operatori”. Il tutto, aggiungiamo noi, grazie a un’offerta che unisce bellezza e prestazioni.
Come si presenta
Motorola Signature vanta un profilo ultra-sottile, solo 6,99 millimetri. È costituito da una struttura in alluminio aerospaziale con una finitura ispirata al twill o al lino per offrire anche un’esperienza sensoriale al tatto. Due le opzioni di colore studiate in collaborazione con PANTONE: Martini Olive, con tonalità e finiture verde-oro ispirata al twill (che Motorola ci ha inviato in prova), e PANTONE Carbon, con eleganti finiture in blu navy. Un design che appare subito elegante e raffinato. Motorola Signature è anche il primo smartphone con un sistema di raffreddamento a metallo liquido con maglia di rame, che promette di mantiere basse le temperature e alte le prestazioni. Il telefono è rafforzato da Corning Gorilla Glass Victus 2, offre una protezione IP68 e IP69 contro polvere, sporcizia e acqua e resiste all’immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri per un massimo di mezz'ora. Infine, Motorola Signature è l’unico della categoria a vantare standard di sicurezza di livello militare, che comprendono anche la resistenza a temperature estreme. Tutte caratteristiche difficilmente ritrovabili in dispositivi così sottili. E siccome anche la bellezza e l’olfatto hanno una loro importanza, come da anni ci ha abituato Motorola la scatola, non appena aperta, offre un profumo molto piacevole.
Le caratteristiche tecniche
A bordo troviamo un processore Snapdragon 8 Gen 5 a 3 nanometri: non è il non plus ultra di Snapdragon ma garantisce comunque - e l’abbiamo verificato in prima persona - prestazioni potenti per multitasking, app impegnative e gaming. Da notare che il telefono tende a scaldarsi rapidamente durante gli stress test. Un unico taglio di memoria: 16 gigabyte di Ram e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Sotto il cofano troviamo anche un motore di elaborazione I.A. dedicato con velocità fino a 3,8 GHz.
La batteria e il display
All’interno del Signature una potente batteria in silicio-carbonio da 5.200 mAh che offre una durata interessante: sotto stress riesce a tenere anche diverse ore, e nelle giornate impegnative siamo sempre riusciti ad arrivare almeno al tardo pomeriggio. Nelle giornate più “normali” (social, musica, posta, app, qualche foto) non abbiamo invece avuto bisogno di ricaricarlo fino all’ora di pranzo del giorno successivo. A proposito di ricarica: presente la carica veloce TurboPower cablata da 90W (caricabatterie veloce non incluso in confezione) o wireless da 50W. Nella confezione, tra l’altro, è presente una cover trasparente compatibile con la ricarica wireless. Siamo al display, uno dei gioielli di questo telefono: un Extreme AMOLED Dolby Vision con risoluzione Super HD da 1,5K: vanta una luminosità di picco molto alta - fino a 6.200 nit -, una frequenza di aggiornamento elevatissima (fino a 165 Hz) e colori PANTONE Validated. Possiamo certamente dire che è tra i display migliori che abbiamo provato negli ultimi mesi.
Il comparto fotografico
E ora siamo a un altro dei fiori all’occhiello di Motorola Signature: un comparto fotografico che - primo nella sua categoria - integra ben quattro fotocamere da 50 megapixel. Ci spiegano da Motorola che con questo smartphone sono stati fatti dei passi avanti molto importanti nel settore della fotografia, tanto che Signature è stato insignito del DXOMARK Gold Label, per i più alti standard nell’imaging. Il comparto è costituito da una fotocamera principale con sensore Sony LYTIA 828 (il più grande sensore di Motorola fino ad oggi) che supporta il Dolby Vision e la registrazione video fino a 8K. Poi ancora: un teleobiettivo periscopico con zoom ottico 3x e funzionalità Super Zoom Pro 100x che, supportata da Moto Ai, cattura con precisione scene anche molto lontane (bella l’animazione che mostra come le foto ultra-zoomate migliorano grazie all’I.A.). Ancora: un teleobiettivo che grazie a una lunghezza focale equivalente di 71 millimetri è l’ideale anche per scattare ritratti e un obiettivo ultra-grandangolare con un campo visivo fino a 122 gradi che funge anche da fotocamera macro. Infine: da 50 megapixel anche la selfie camera, che ha una tecnologia Quad Pixel e consente la registrazione di video in 4K. Accennavamo a Moto Ai: è integrato in ogni sensore è - ci spiegano - garantisce una risoluzione di alta qualità, colori vividi e rumore ridotto e grazie a un motore di miglioramento immagini vengono applicate regolazioni di tonalità, luminosità e texture.
Le nostre prove
Nella nostra prova possiamo confermare che le foto di questo telefono sono davvero molto belle: colori naturali, ottima luminosità, buon mix tra luci e ombre. Siamo rimasti molto soddisfatti delle foto effettuate con zoom molto elevato così come dei selfie. Ben illuminati gli scatti notturni, super stabili anche i video, molto apprezzata l’altissima risoluzione. Comparto fotocamere dunque pienamente promosso.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON MOTOROLA SIGNATURE
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON MOTOROLA SIGNATURE
Le altre caratteristiche
Motorola Signature funziona con Android 16 e offre un’interfaccia graficamente molto accattivante, fluida, senza troppi fronzoli e con poche applicazioni aggiuntive installate. Per quanto riguarda le funzioni di intelligenza artificiale sul Signature troviamo Moto AI che permette (anche in italiano) di usare alcune funzioni in collaborazione con Copilot di Microsoft altre con Perplexity. C’è Image Studio che crea può creare immagini, adesivi, avatar e sfondi, Playlist Studio in grado di creare playlist musicali in base al proprio stato d’animo, strumenti per la produttività per registrare, trascrivere e riassumere audio, ricordarci le cose più importanti. Tra questi strumenti abbiamo apprezzato la funzione “Aggiornami” che riepiloga le principali notifiche provenienti da app personali di comunicazione. Da segnalare che il nuovo Motorola Signature include fino a sette anni di aggiornamenti del sistema operativo Android e fino a sette anni di aggiornamenti di sicurezza. A proposito di sicurezza, sempre molto apprezzata la suite Moto Secure, in grado di bloccare app private, creare cartelle sicure, evitare lo spegnimento del telefono da parte di persone non autorizzate, proteggere la rete. Infine, per la prima volta su uno smartphone Motorola (in realtà quasi per la prima volta in generale) troviamo un audio certificato “Sound by Bose” grazie anche alla presenza di doppi altoparlanti stereo: un audio ottimizzato per fornire una maggiore profondità, chiarezza e dettagli.
Verdetto, disponibilità e prezzi
Non abbiamo problemi a scommettere che Motorola Signature sarà uno degli smartphone che più caratterizzeranno il 2026: un top di gamma di cui abbiamo apprezzato particolarmente la sottigliezza, i materiali premium, il display e il comparto fotografico. Difficile trovare lati negativi: durante la nostra prova abbiamo riscontrato che sotto sforzo intenso e prolungato il telefono si scalda rapidamente; inoltre (ma è certamente un pensiero soggettivo) lo abbiamo trovato forse un po’ troppo simile al modello Edge 70, che avevamo provato a fine dicembre. Siamo al prezzo, da vero top di gamma: 1.299 euro di listino. Nel periodo di lancio sono previste promozioni.
Pro e Contro
PRO:
- Materiali, sottigliezza, qualità costruttiva
- Fotocamere versatili e di alta qualità
- Display eccellente
CONTRO:
Sotto sforzo tende a scaldarsi facilmente