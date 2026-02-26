Ultrasottile e potente: ecco Signature, il nuovo top di gamma Motorola

Motorola Signature vanta un profilo ultra-sottile, solo 6,99 millimetri. È costituito da una struttura in alluminio aerospaziale con una finitura ispirata al twill o al lino per offrire anche un’esperienza sensoriale al tatto. Due le opzioni di colore studiate in collaborazione con PANTONE: Martini Olive, con tonalità e finiture verde-oro ispirata al twill (che Motorola ci ha inviato in prova), e PANTONE Carbon, con eleganti finiture in blu navy. Un design che appare subito elegante e raffinato. Motorola Signature è anche il primo smartphone con un sistema di raffreddamento a metallo liquido con maglia di rame, che promette di mantiere basse le temperature e alte le prestazioni. Il telefono è rafforzato da Corning Gorilla Glass Victus 2, offre una protezione IP68 e IP69 contro polvere, sporcizia e acqua e resiste all’immersione in acqua dolce fino a 1,5 metri per un massimo di mezz'ora. Infine, Motorola Signature è l’unico della categoria a vantare standard di sicurezza di livello militare, che comprendono anche la resistenza a temperature estreme. Tutte caratteristiche difficilmente ritrovabili in dispositivi così sottili. E siccome anche la bellezza e l’olfatto hanno una loro importanza, come da anni ci ha abituato Motorola la scatola, non appena aperta, offre un profumo molto piacevole.