Motorola Edge 70, ultra-sottile, colorato e dalle buone prestazioni

Prendere in mano il nuovo Motorola Edge 70 fa abbastanza impressione: il telefono è sottilissimo, leggerissimo, con un profilo inferiore ai 6 millimetri, e grazie alla sua finitura posteriore ispirata alle fibre del nylon è anche molto comodo e molto piacevole da tenere in mano. Lo smartphone è realizzato con una scocca di alluminio “di derivazione aeronautica”, si annuncia robusto grazie alla protezione per l’acqua IP69, a una standard di durabilità di livello militare e alla protezione per il vetro Corning Gorilla Glass 7i. E poi ci sono i colori, sempre molto curati e realizzati in collaborazione con Pantone: il verde-beige Lily Pad, il perlato Cloud Dancer (colore dell’anno 2026), il grigio scuro Gadget Grey e il bellissimo verde Bronze Green, che Motorola ci ha inviato in prova. Nella confezione è presente anche una custodia magnetica con struttura in policarbonato, anch’essa in grado di esaltare le colorazioni Pantone.