Motorola Edge 70, ultra-sottile, colorato e dalle buone prestazioni

Introduzione
Il nuovo smartphone Motorola si distingue per stile e funzionalità: un profilo inferiore ai 6 millimetri, leggerissimo, con colori PANTONE, un ottimo display e un comparto batteria ben ottimizzato. Ecco tutte le caratteristiche
Quello che devi sapere
Il nuovo ultrasottile di Motorola
Negli ultimi Motorola ci ha spesso abituato a telefoni belli da guardare, con colori particolari e pieni di stile. È certamente il caso del nuovo Edge 70, smartphone che si distingue per il design ultra-sottile, i suoi colori Pantone, un comparto fotografico completo e una buona gestione della batteria. Un telefono “incredibile”, come spiega a Sky TG24 la responsabile Marketing di Motorola Giorgia Bulgarella, “aggressivo e interessante a un prezzo contenuto”. In un anno, aggiunge Bulgarella, che il marchio chiude “da terzo brand per quantità ma anche a valore, con un prezzo medio sul mercato che cresce e che si afferma nel cuore degli italiani con un approccio ‘lifestyle tech’”, quindi tanta tecnologia ma anche tante collaborazioni con marchi della moda e del design.
- GUARDA L’INTERVISTA DI SKY TG24 A GIORGIA BULGARELLA, HEAD OF MARKETING DI MOTOROLA
- LA RECENSIONE VIDEO IN ARRIVO NEI PROSSIMI GIORNI SU SKY TG24
Come si presenta
Prendere in mano il nuovo Motorola Edge 70 fa abbastanza impressione: il telefono è sottilissimo, leggerissimo, con un profilo inferiore ai 6 millimetri, e grazie alla sua finitura posteriore ispirata alle fibre del nylon è anche molto comodo e molto piacevole da tenere in mano. Lo smartphone è realizzato con una scocca di alluminio “di derivazione aeronautica”, si annuncia robusto grazie alla protezione per l’acqua IP69, a una standard di durabilità di livello militare e alla protezione per il vetro Corning Gorilla Glass 7i. E poi ci sono i colori, sempre molto curati e realizzati in collaborazione con Pantone: il verde-beige Lily Pad, il perlato Cloud Dancer (colore dell’anno 2026), il grigio scuro Gadget Grey e il bellissimo verde Bronze Green, che Motorola ci ha inviato in prova. Nella confezione è presente anche una custodia magnetica con struttura in policarbonato, anch’essa in grado di esaltare le colorazioni Pantone.
La dotazione tecnica
Il dispositivo è alimentato dalla piattaforma mobile Snapdragon 7 Gen 4 (un chip di fascia media) e nelle nostre prove si è comportato sempre in maniera egregia, sia con le app tradizionali che con le app e i giochi più impegnativi. A livello di memoria troviamo 12 gigabyte di Ram (che possono arrivare a 16 con l’espansione software automatica basata su I.A.) e 512 gigabyte di spazio di archiviazione. Di grande qualità lo schermo pOLED da 6,67 pollici con risoluzione Super HD, frequenza di aggiornamento massima a 120 Hz, e con fino a 4.500 nit di luminosità. Molto elegante graficamente la personalizzazione di Motorola del sistema operativo Android 16.
La fotocamera
Il Motorola Edge 70 ospita, sul retro, due fotocamere da 50 megapixel: una principale (con registrazione video 4K, una ultra-grandangolare con campo visivo fino a 120 gradi) a cui si aggiunge un sensore di luce 3-in-1 dedicato. E poi una frontale, sempre da 50 megapixel, ideale anche per gli scatti di gruppo. Le camere sono stabilizzate e offrono “colori e sfumature realistici grazie alla calibrazione del colore e dei toni della pelle - ci spiegano - con validazione Pantone”. Le immagini, poi, possono essere ulteriormente migliorate grazie al motore di miglioramento fotografico di moto ai: è possibile applicare preset, catturare scatti più nitidi in movimento o usare la funzione “Group Shot” per assicurarsi che nelle foto di gruppo tutti abbiano gli occhi aperti.
Le nostre foto e i nostri video
Abbiamo usato molto Edge 70 per scattare foto e girare video e siamo rimasti quasi sempre soddisfatti, anche con le foto molto zoomate. Tra i pochi lati negativi, un software della fotocamera a volte un po’ lento e i video girati durante una giornata di sole che sono risultati un po’ sovraesposti e con colori un po’ troppo chiari. Di buona qualità i ritratti, anche con scarsa quantità di luce.
- GUARDA ALCUNE FOTO SCATTATE CON MOTOROLA EDGE 70
- GUARDA I VIDEO DI PROVA CHE ABBIAMO GIRATO CON MOTOROLA EDGE 70
moto ai
Abbiamo parlato dell’intelligenza artificiale di moto ai: questa permette - una volta che ci si è registrati con la propria username e password - di personalizzare il telefono, effettuare ricerche mirate, creare playlist personalizzate, creare immagini, adesivi, avatar e sfondi. Tra le altre funzionalità ci sono Aggiornami (che riepiloga le notifiche più importanti), Attenzione (che registra, trascrive e riassume riunioni e conversazioni) e Ricordati (per ricordarsi ad esempio una ricetta, o dove è stata parcheggiata la macchina), che puntano a migliorare la produttività e la vita quotidiana e a salvare le informazioni importanti. A bordo, sul lato sinistro, è presente anche un comodo “Tasto IA” personalizzabile per accedere velocemente alle funzionalità di moto ai.
La batteria
Abbiamo parlato di una buona gestione energetica: su Edge 70 troviamo una batteria al silicio-carbonio da 4.800 mAh che nelle nostre prove si è comportata bene: ci ha permesso, durante i giorni di utilizzo intenso, di arrivare serenamente alla sera, mentre con un utilizzo più moderato abbiamo usato il telefono anche fino al pomeriggio successivo. Il dispositivo supporta la ricarica cablata TurboPower da 68W e la ricarica wireless TurboPower da 15W (con custodia magnetica integrata).
Le nostre prove, disponibilità e prezzi
Motorola Edge 70 è un dispositivo certamente interessante, sia dal punto di vista del design ultra-sottile e dei colori, sia dal punto di vista tecnico: una buona macchina in grado di accompagnare sia l’utente professionale che quello con meno esigenze. Oltre all’aspetto esteriore abbiamo apprezzato il display, l’autonomia e il software. Motorola garantisce quattro aggiornamenti importanti del sistema operativo Android insieme ad aggiornamenti di sicurezza bimestrali fino a luglio 2031. Siamo al prezzo, che è aggressivo e interessante: Edge 70 costa di listino 799 euro. Fino a fine anno sono presenti interessanti promozioni.
Pro e Contro
PRO:
- Telefono ultra-leggero, colori PANTONE
- Qualità del display e autonomia
CONTRO:
- Alcuni video un po’ sovraesposti