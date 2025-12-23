Attacchi hacker, a Natale il rischio aumenta del 30%: i consigli

Il primo consiglio è quello di fare il backup dei dispositivi (innanzitutto dei cellulari) prima della partenza: farlo riduce il rischio di perdere i dati in caso di furto, sbalzi di temperatura, umidità o danni accidentali. Poi un'ottima intuizione sarebbe quella di attivare il blocco schermo sicuro su tutti i dispositivi: durante gli spostamenti è più probabile smarrire smartphone o tablet. Un buon pin, face ID o impronta limita l'accesso ai dati. Meglio evitare di collegarsi a wi-fi pubblici non protetti: in aeroporti e luoghi affollati le reti aperte non sono cifrate e facilitano intercettazioni e attacchi. Per la sicurezza della propria casa è fondamentale scollegare i dispositivi di smart home (Alexa, Google, ecc.): farlo limita accessi abusivi a sistemi domestici (sistemi di domotica, wi-fi, telecamere) e riduce consumi energetici mentre si è via.

