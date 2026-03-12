Dyson Spot+Scrub Ai: la nuova frontiera della pulizia domestica

Introduzione

Il Dyson Spot+Scrub Ai è un dispositivo 2‑in‑1 che combina aspirazione e lavaggio con funzioni di auto‑pulizia, una potente piattaforma AI capace di individuare le macchie tramite laser verde e un sistema di riconoscimento ostacoli estremamente avanzato. Il tutto è supportato da un dock multifunzione che gestisce acqua pulita e sporca, svuota il contenitore e mantiene il mop sempre igienizzato, mentre una navigazione LiDAR di nuova generazione assicura precisione e affidabilità. Lo abbiamo provato, ecco le nostre impressioni.