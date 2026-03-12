Dyson Spot+Scrub Ai: la nuova frontiera della pulizia domestica

Introduzione
Il Dyson Spot+Scrub Ai è un dispositivo 2‑in‑1 che combina aspirazione e lavaggio con funzioni di auto‑pulizia, una potente piattaforma AI capace di individuare le macchie tramite laser verde e un sistema di riconoscimento ostacoli estremamente avanzato. Il tutto è supportato da un dock multifunzione che gestisce acqua pulita e sporca, svuota il contenitore e mantiene il mop sempre igienizzato, mentre una navigazione LiDAR di nuova generazione assicura precisione e affidabilità. Lo abbiamo provato, ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Un robot 2‑in‑1
Il cuore del Dyson Spot+Scrub Ai è il suo sistema combinato di aspirazione e lavaggio. Il rullo mop è autopulente e alimentato da un flusso continuo di acqua pulita, mentre l’acqua sporca viene raccolta in un serbatoio dedicato all’interno del dock. Prima di partire il robot riscalda l'acqua e riempie la tanica che userà durante fasi di lavaggio. Questa soluzione permette di mantenere costanti le prestazioni di lavaggio anche durante sessioni prolungate. In caso di rullo sporco o mancanza di acqua torna nella casetta per i rifornimenti. La capacità del rullo di estendersi lateralmente migliora inoltre la copertura dei bordi. Di solito è una delle aree più critiche per i robot aspirapolvere. Ma nella nostra prova ci ha soddisfatto.
L’intelligenza artificiale incontra il laser verde
Una delle innovazioni più sorprendenti è l’integrazione di un sistema AI che utilizza un laser verde per individuare macchie, residui e sporco difficile da rilevare a occhio nudo. Una volta identificata un’area critica, il robot esegue un ciclo di scrub ripetuto fino a 15 passaggi per garantire la completa rimozione della macchia, verificando visivamente il risultato prima di procedere oltre. Sembra strano ma questo Dyson non è più un robot che “passa” sul pavimento, ma un dispositivo che osserva e se "non è contento" della pulizia ritorna, quasi come un comportamento umano.
Riconosce gli ostacoli
Il Dyson Spot+Scrub Ai introduce un sistema di rilevamento ostacoli di nuova generazione, capace di riconoscere oltre 200 oggetti comuni presenti nelle abitazioni: dai calzini ai giocattoli, fino ai cavi elettrici spesso problematici.
Non si limita a “vedere” gli ostacoli: li identifica e decide come evitarli, riducendo rischio di blocchi, malfunzionamenti o strisciate indesiderate.
Come funziona il dock
Il dock multifunzione utilizza un sistema ciclonico per svuotare automaticamente il contenitore della polvere in un raccoglitore bagless, eliminando la necessità di sacchetti usa e getta. Inoltre, lava e asciuga il mop dopo ogni ciclo, gestisce l’acqua pulita e quella di scarico e mantiene il sistema sempre igienizzato. Grazie a queste funzioni si riduce al minimo l’intervento manuale per la manutenzione.
Navigazione precisa
Per orientarsi nello spazio domestico, il Dyson Spot+Scrub Ai abbandona i sistemi di navigazione precedenti e adotta un LiDAR montato sulla parte superiore del robot. Questa scelta consente una mappatura più accurata, un miglior riconoscimento degli spazi e una capacità superiore di operare anche in condizioni di scarsa luminosità o a luci spente. Il robot riesce a passare sotto i mobili.
Le caratteristiche
- Robot aspirapolvere + lavapavimenti 2‑in‑1 con rullo mop autopulente che utilizza acqua pulita in continuo e scarica l’acqua sporca in un serbatoio dedicato
- Rullo mop estensibile che può sporgere fino a 1,6 pollici (circa 4 cm) per pulire meglio i bordi
- AI con laser verde per rilevare le macchie sul pavimento
- Verifica automatica delle macchie: il robot effettua fino a 15 passaggi ripetuti se rileva ancora residui
- Sistema avanzato di obstacle avoidance con riconoscimento di oltre 200 oggetti
- Dock multifunzione
- Sistema di idratazione del mop
- Rilevamento dei tappeti
- Navigazione LiDAR integrato nella parte superiore per una mappatura più precisa e stabile
- Dock con separazione ciclonica che trasferisce la polvere in un contenitore da 2 litri
- Capacità di pulire e mantenere autonomamente il rullo mop
- Tecnologia di pulizia adattiva combina aspirazione, lavaggio e verifica visiva dei risultati
- Prezzo: 999 €
Pro e Contro
PRO:
- Pulizia completa
- Rullo estensibile
- Contenitore della polvere facile da svuotare
CONTRO:
- Prezzo
- Occupa un po' di spazio