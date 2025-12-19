SteelSeries Arctis Nova Elite, cuffie "Luxury" per il gaming

Introduzione
Le nuove SteelSeries Arctis Nova Elite inaugurano una nuova era per l’audio da gaming, diventando le prime cuffie wireless certificate Hi‑Res al mondo per console e PC. Grazie a driver in fibra di carbonio, al codec LC3+, alla piattaforma GameHub e alla tecnologia OmniPlay, offrono la possibilità di mixare fino a quattro sorgenti audio simultaneamente. Arricchite da microfoni con AI Noise Rejection, ANC avanzata e un design premium firmato Jacob Wagner, le Nova Elite si posizionano come un prodotto “Luxury”, pensato per chi desidera un’esperienza unica e un bel budget da spendere. Le abbiamo provate ed ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
Audio e tecnologia
- Prime cuffie wireless al mondo certificate Hi‑Res per il gaming
- Trasmissione audio 24 bit / 96 kHz su 2,4 GHz e Bluetooth
- Driver personalizzati da 40 mm in fibra di carbonio, con risposta in frequenza 10 Hz – 40 kHz
- Design dei driver in due parti con anello in ottone
- Codec LC3+
- GameHub proprietario per gestione avanzata delle sorgenti audio
- Possibilità di mixare fino a quattro sorgenti audio contemporaneamente:
- PC
- Console
- Bluetooth
- Line-In (Aux)
- OmniPlay: connessione simultanea tra PC, PlayStation, Xbox, Bluetooth e Line‑In.
- Tre ingressi USB‑C per collegare più dispositivi in contemporanea.
- Compatibilità con PS5, Xbox, Nintendo Switch e PC.
Microfoni
- Microfoni con AI Noise Rejection, capaci di bloccare fino al 97% del rumore di fondo
- Microfoni con commutazione automatica 32 kHz / 16 bit per migliorare la qualità vocale
Funzioni
- App Arctis con oltre 200 preset audio per giochi
- ANC (Active Noise Cancellation) nel gaming
- Transizioni fluide tra dispositivi collegati
- Multitasking avanzato: chat Discord, video TikTok, community gaming, tutto in contemporanea
Design e materiali
- Design premium creato in collaborazione con il designer Jacob Wagner
- Estetica minimalista scandinava, stile danese
- Struttura completamente in metallo
- Rotella di controllo in metallo
- Padiglioni in memory foam
- Comfort ottimizzato per lunghe sessioni di gioco
Alimentazione
- Sistema a doppia batteria per autonomia illimitata (batteria intercambiabile/ricarica continua)
Prezzo: 649,99 €
Un salto di qualità nel gaming audio
Basta indossare le SteelSeries Arctis Nova Elite per capire che il brand danese ha creato qualcosa di particolare. Sono delle cuffie pensate per i videogiocatori che per la prima volta hanno la certificazione Hi‑Res Wireless cioè lalta risoluzione per il mondo del gaming. Quindi supportano formati audio con qualità superiore a quella di un CD catturando più dettagli sonori per un'esperienza di gioco più immersiva, con maggiore dinamica e fedeltà rispetto all'audio standard. Molto importante è il GameHub con il quale si può: regolare il volume generale, gestire il mix tra chat e gioco, cambiare rapidamente sorgente audio, attivare/disattivare funzioni come la cancellazione attiva del rumore. Lo abbiamo trovato un po' complicato gestirlo le prime volte. Non è subito intuitivo.
Tecnologia avanzata
Il cuore delle Nova Elite è una combinazione di driver in fibra di carbonio da 40 mm, codec LC3+, e trasmissione a 24 bit/96 kHz su connessioni 2,4 GHz e Bluetooth. Questa dotazione garantisce una precisione nella scena sonora che ricorda quella professionale, con frequenze che spaziano dai 10Hz ai 40kHz.
Funzioni intelligenti
La tecnologia OmniPlay è un'altra delle innovazione più interessanti di queste cuffie. Permette di gestire PC, console e smartphone in parallelo, passando da una piattaforma all’altra senza interruzioni. Poi grazie alla cancellazione attiva del rumore (ANC) e dai microfoni con AI Noise Rejection, si può eliminare fino al 97% del rumore di fondo. Completa il pacchetto l’app Arctis che offre inoltre oltre 200 preset audio per i giochi più popolari, rendendo il tuning accessibile a chiunque. Le abbiamo utilizzate giocando con la PlayStation 5. Esperienza ottima. Audio perfetto e facile da installare perchè PS5 le riconosce immediatamente. Occorre comunque il GameHub per connetterle.
Design e comfort
Dal punto di vista estetico, le Nova Elite sono un chiaro esempio di “lusso funzionale”. Realizzate in collaborazione con il designer Jacob Wagner, combinano una struttura totalmente metallica, rotella di controllo in metallo e padiglioni in memory foam che migliorano la comodità nelle sessioni lunghe. Il microfono è morbido e a scomparsa. Dentro la confezione c'è anche il filtro.
Pro e Contro
Pro
- Confortevoli
- Audio perfetto
- Complete
Contro
- Prezzo
- Utlizzo del GameHub non immediato