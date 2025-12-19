SteelSeries Arctis Nova Elite, cuffie "Luxury" per il gaming

Basta indossare le SteelSeries Arctis Nova Elite per capire che il brand danese ha creato qualcosa di particolare. Sono delle cuffie pensate per i videogiocatori che per la prima volta hanno la certificazione Hi‑Res Wireless cioè lalta risoluzione per il mondo del gaming. Quindi supportano formati audio con qualità superiore a quella di un CD catturando più dettagli sonori per un'esperienza di gioco più immersiva, con maggiore dinamica e fedeltà rispetto all'audio standard. Molto importante è il GameHub con il quale si può: regolare il volume generale, gestire il mix tra chat e gioco, cambiare rapidamente sorgente audio, attivare/disattivare funzioni come la cancellazione attiva del rumore. Lo abbiamo trovato un po' complicato gestirlo le prime volte. Non è subito intuitivo.

SteelSeries Arctis Nova Elite