Lavapavimenti TINECO Floor One S9 Master: la recensione

Introduzione
Tineco Floor One S9 Master è una lavapavimenti di fascia alta pensata per chi desidera una pulizia profonda unita a praticità e tecnologia. L'abbiamo provata per diverse settimane, ecco le nostre impressioni
(ha collaborato Eric Cervi)
Quello che devi sapere
Design moderno e pensato per gli spazi stretti
Uno dei punti di forza di Floor One S9 Master è senza dubbio il corpo estremamente sottile (9,9 cm), una caratteristica che consente di infilarsi facilmente sotto mobili, letti e divani, dove molti altri modelli si bloccano. Il manico integra un display a colori con indicatori visivi chiari e il sistema ChromaGlow, che cambia tonalità in base alla quantità di sporco rilevato, rendendo più immediata la comprensione dello stato di pulizia. A completare il design troviamo un’illuminazione frontale molto efficace: i doppi LED verdi evidenziano anche polvere sottile, aloni e peli difficili da intercettare a occhio nudo.
Lavaggio con acqua calda
S9 Master lava anche con acqua calda, la riscalda internamente fino a 52°C, garantendo una pulizia più profonda anche lontano dalla base di ricarica. Questa caratteristica permette di rimuovere con più facilità macchie ostinate, grasso e sporco che richiederebbero più passaggi con una lavapavimenti tradizionale.
Aspirazione potente
Con i suoi 23.000 Pa di aspirazione, l’apparecchio è in grado di affrontare efficacemente non solo polvere e briciole, ma anche peli di animali e liquidi, semplificando la gestione dello sporco misto tipico delle abitazioni più vissute.
Tecnologia ThermoBlast
Per lo sporco più difficile, entra in gioco la modalità ThermoBlast, che aiuta a staccare residui secchi e macchie più impegnative, risultando particolarmente utile in cucina o in case con bambini.
Asciugatura rapida e senza aloni
Il rullo viene aiutato in fase di asciugatura da un raschietto “StreakFree”, che riduce la formazione di segni e aloni e una sorta di "lama" anteriore che trattiene l'acqua in eccesso nei movimenti all’indietro, lasciando il pavimento quasi asciutto al passaggio successivo.
Una manutenzione semplificata
Il S9 Master è pensato per automatizzare quanto più possibile la manutenzione. Il sistema FlashDry provvede ad autopulire e asciugare il rullo, riducendo cattivi odori e proliferazioni batteriche. In alcuni casi può capitare che il rullo resti leggermente umido, ma è comunque un processo molto comodo. Il sistema antigroviglio riduce l’accumulo di capelli sulla spazzola, caratteristica indispensabile in case con animali.
Test su diverse superfici: come si comporta davvero
Il Tineco S9 Master è stato messo alla prova su superfici differenti — dal gres al parquet — e ha dimostrato ottimi risultati anche con situazioni di sporco impegnative, come residui di cantiere o ambienti con animali domestici.
Disponibilità e prezzi
Il TINECO Floor One S9 Master è una delle soluzioni più complete e avanzate oggi presenti sul mercato. Offre un mix di potenza, tecnologia e praticità difficile da trovare altrove. Non è il prodotto più economico, ma le sue prestazioni giustificano il costo, soprattutto in contesti dove la pulizia deve essere frequente ed efficace. Il prezzo di listino è di 699 euro ma online si trova scontato.
Pro e Contro
PRO:
- Ottima illuminazione che rivela tutto lo sporco
- Notevole maneggevolezza nonostante il peso
- Prestazioni potenti sia in aspirazione sia nel lavaggio
CONTRO:
- Il serbatoio dell’acqua sporca da 0,7 L si riempie velocemente durante le pulizie approfondite
- Il sistema FlashDry non sempre asciuga completamente il rullo