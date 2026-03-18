HUAWEI WATCH GT Runner 2, la corsa al polso giusto

Introduzione
Watch GT Runner 2 di HUAWEI è uno smartwatch sportivo avanzato pensato soprattutto per i runner. È leggero, molto preciso nel tracciamento GPS, dotato di materiali premium come il titanio e di una suite completa di sensori avanzati. Lo abbiamo provato in anteprima affrontando anche una mezza maratona. Ecco le nostre impressioni.
Quello che devi sapere
Le caratteristiche
- Peso: circa 34,5 g grazie alla cassa in titanio
- Corpo in lega di titanio e vetro Kunlun Glass di seconda generazione, resistente agli urti e più sottile del vetro zaffiro
- Display AMOLED 1,32'' con luminosità di picco fino a 3000 nit, perfettamente leggibile sotto la luce diretta del sole
- GPS ad alta precisione: antenna 3D floating e algoritmo XDR per un tracciamento preciso
- Suite sensori TruSense: cardio continuo, HRV, SpO₂, ECG e rilevamento aritmie
- Autonomia: fino a 32 ore con GPS attivo e circa una settimana in uso quotidiano
- Funzioni di corsa avanzate: modalità Marathon, piani di allenamento personalizzati con AI, analisi dettagliata della corsa
- Funzioni smart: notifiche, chiamate dal polso e pagamenti tramite Curve Pay
- Compatibilità: utilizzabile con Android e iPhone
- Prezzo di riferimento: 399 €
Leggero e confortevole
Uno dei tratti più distintivi del GT Runner 2 è la sua leggerezza: 34,5 grammi per la sola cassa in titanio, un valore da record che lo rende quasi impercettibile al polso. La scelta dei materiali, titanio aerospaziale e vetro Kunlun Glass di seconda generazione, non solo conferisce una sensazione di qualità superiore, ma aumenta la resistenza in caso di urti. Il design compatto da 42–43,5 mm e il cinturino AirDry molto traspirante contribuiscono a un comfort sorprendente anche durante il sonno o allenamenti impegnativi. Nella confezione oltre al caricatore ci sono 2 cinturini: in tessuto e in gomma.
Perfetto per la corsa
Huawei Watch GT Runner 2 si presenta come uno smartwatch progettato con un obiettivo preciso: diventare uno strumento affidabile e professionale per chi corre con costanza e pretende dati accurati. E lo abbiamo testato sul campo. Abbiamo apprezzato la precisione delle notifiche, del GPS e dei monitoraggi. Anche l'elaborazione dei dati biometrici è molto dettagliata e consultabile live sullo smartwatch o nel report visibile dall'app. Per chi vuole ci sono molti esempi di allenamento da poter seguire semplicemente entrando nei menu interni.
GPS e sensori
Il GPS multi‑band utilizza un’antenna 3D floating e algoritmi XDR che migliorano enormemente la precisione, mantenendo il segnale anche in contesti complessi come tunnel o canyon urbani. A completare la dotazione c’è la suite TruSense, che include cardio continuo, SpO₂, HRV, ECG e rilevamento aritmie: una combinazione rara in questa fascia di prezzo. Per chi corre, significa poter contare su dati affidabili per analizzare progressi, tecnica e carichi di lavoro.
La prova alla mezza maratona di Brescia
Come dicevamo nell'introduzione lo abbiamo provato durante la mezza maratona di Brescia. Il display AMOLED da 1,32'' e 3000 nit ha garantito ottima leggibilità anche in pieno sole. Abbiamo attivato la modalità dedicata mezza maratona dal menu. Come al solito molto interessante la possibilità di confrontarsi con un avatar e sapere in tempo reale se siamo al di sotto o al di sopra delle nostre possibilità o semplicemente del nostro abituale ritmo. Durante la corsa GT Runner 2 fornisce suggerimenti in tempo reale su ritmo, sforzo e recupero. Nei 21 Km abbiamo apprezzato la leggerezza e la facilità di accesso ai dati in tempo reale. Una cosa che abbiamo apprezzato è che se si mette in pausa, in tempo reale parte il countdown del tempo in cui sei fermo. Ottima cosa anche in allenamento quando devi riposare tra una ripetuta e l'altra.
Tutti i dati sull'app
Dopo la corsa o un allenamento tutti i dati vengono trasferiti sull'app Huawei Health. Da smartphone è facile poter studiare e controllare tutti i dati come: percorso GPS, ritmo medio/istante, tempo contatto suolo, oscillazione verticale, frequenza passi e carico allenamento. Oppure si può visualizzare il video del tratto percorso, qui un esempio.
Non solo corsa
Nella vita quotidiana, il GT Runner 2 si comporta come un moderno smartwatch: permette di gestire notifiche, chiamate e pagamenti tramite Curve Pay. Ma si possono monitorare qualità del sonno, passi, temperatura e tante discipline sportive come golf o padel.
Verdetto, pro e contro
La batteria è uno dei punti di forza: il GT Runner 2 può raggiungere fino a 32 ore di GPS attivo e circa una settimana di utilizzo quotidiano, superando diversi concorrenti diretti. Il prezzo di 399 € lo colloca in una fascia intermedia molto aggressiva, soprattutto se si considera la qualità dei materiali, la dotazione sensoriale e la precisione del GPS. In conclusione, Huawei Watch GT Runner 2 è una proposta convincente per runner esigenti, offrendo un pacchetto tecnico da fascia alta a un costo più accessibile rispetto ai big del settore.
PRO:
- Materiali e peso
- Ideale per la corsa
- Batteria
CONTRO:
- Possibilità di creare dei multi allenamento nelle ripetute. La sezione allenamento ad intervalli potrebbe essere migliorata