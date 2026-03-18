HUAWEI WATCH GT Runner 2, la corsa al polso giusto

Come dicevamo nell'introduzione lo abbiamo provato durante la mezza maratona di Brescia. Il display AMOLED da 1,32'' e 3000 nit ha garantito ottima leggibilità anche in pieno sole. Abbiamo attivato la modalità dedicata mezza maratona dal menu. Come al solito molto interessante la possibilità di confrontarsi con un avatar e sapere in tempo reale se siamo al di sotto o al di sopra delle nostre possibilità o semplicemente del nostro abituale ritmo. Durante la corsa GT Runner 2 fornisce suggerimenti in tempo reale su ritmo, sforzo e recupero. Nei 21 Km abbiamo apprezzato la leggerezza e la facilità di accesso ai dati in tempo reale. Una cosa che abbiamo apprezzato è che se si mette in pausa, in tempo reale parte il countdown del tempo in cui sei fermo. Ottima cosa anche in allenamento quando devi riposare tra una ripetuta e l'altra.

HUAWEI WATCH GT Runner 2