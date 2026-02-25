Samsung Unpacked, tutte le novità del mondo Galaxy

Introduzione
Con il consueto appuntamento annuale Galaxy Unpacked andato in scena a San Francisco, Samsung ha svelato tutte le novità per questo 2026. I protagonisti assoluti dell'evento sono stati gli attesissimi smartphone S26 che noi abbiamo provato in anteprima. Nuovo look ma soprattutto un'intelligenza artificiale più potente e facile da usare per la nuova linea di smartphone.
Quello che devi sapere
Un design uniforme per i nuovi S26
Dal punto di vista del design la serie Galaxy S26 porta con sé un notevole salto in avanti: prestazioni più elevate, un uso dell’AI ancora più intuitivo e un design uniforme, caratterizzato da bordi arrotondati su tutti i modelli. Il modulo fotocamere ora è raggruppato in un’unica sezione, più ordinata a nostro avviso. Samsung infatti ha puntato su un linguaggio coerente fra tutti i modelli, rendendo immediatamente riconoscibile la famiglia S26. Questa scelta estetica si abbina a un hardware profondamente rinnovato, guidato dal nuovo processore Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, che assicura prestazioni più elevate e maggiore efficienza.
La grande novità: il Privacy Display
La vera innovazione della gamma è il Privacy Display. Si tratta di una soluzione unica nel panorama smartphone, progettata per proteggere la privacy in luoghi pubblici come metro, treni o uffici condivisi. La tecnologia controlla come i pixel disperdono la luce, mantenendo l’immagine chiara e luminosa per chi osserva frontalmente, ma oscurandola per chi guarda dai lati. Il risultato è un filtro privacy integrato direttamente nell’hardware, capace di impedire a chi sta accanto di leggere notifiche, messaggi, documenti o contenuti sensibili. A differenza delle pellicole applicate manualmente, questa soluzione non altera la qualità dello schermo quando è disattivata e può essere personalizzata nei livelli di protezione a seconda del contesto. Peccato sia disponibile solo per S26 Ultra.
Come cambia l'I.A.
Accanto al design e alle novità hardware, la serie S26 porta un importante salto in avanti grazie alla nuova Galaxy AI, progettata per rendere lo smartphone più intuitivo e proattivo. In un recente sondaggio, Samsung ha registrato come l'81% degli intervistati trovava difficile utilizzare le funzioni di I.A.. Ed ecco perchè la nuova intelligenza artificiale sulla linea S26 è più intuitiva. Le funzioni come Now Nudge e Now Brief anticipano i bisogni dell’utente suggerendo azioni tempestive, riconoscendo appuntamenti, proponendo foto da condividere o offrendo riepiloghi personalizzati. L’I.A. migliora anche la produttività visiva: con strumenti come Photo Assist e Creative Studio diventa più semplice modificare foto, ricostruire scene, creare sfondi o adesivi con un semplice prompt. Inoltre, l’AI ISP potenziato rende foto e video più nitidi e naturali, mentre gli agenti integrati: Bixby, Gemini e Perplexity, possono gestire attività multi-step e interagire in maniera naturale con il sistema.
Comparto foto in S26 Ultra
Sul fronte fotografico, il Galaxy S26 Ultra compie un salto generazionale grazie a un sistema composto da quattro fotocamere posteriori raccolte in un modulo unico e riprogettato. La protagonista è la nuova camera principale da 200 MP, affiancata da una ultra‑wide da 50 MP, un teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 5x e un secondo tele da 10 MP per gli ingrandimenti a 3x. La frontale da 12 MP completa il set, garantendo selfie più naturali grazie all’AI ISP migliorato. Samsung punta su sensori più luminosi, aperture più ampie e algoritmi di elaborazione potenziati dalla Galaxy AI, che migliora nitidezza, stabilità, resa cromatica e performance in notturna.
I prezzi dei Galaxy S26
Galaxy S26
• 12GB + 256GB €1.029
• 12GB + 512GB €1.229
Galaxy S26+
• 12GB + 256GB €1.289
• 12GB + 512GB €1.489
Galaxy S26 Ultra
• 12GB + 256GB €1.499
• 12GB + 512GB €1.699
• 16GB + 1TB €1.999
Acquistando Galaxy S26, Galaxy S26+ o Galaxy S26 Ultra dal 25 febbraio 2026 al 10 marzo incluso presso gli operatori e i rivenditori online e sul sito Samsung.com, è possibile raddoppiare lo spazio di archiviazione prescelto, e ottenere:
- Galaxy S26 Ultra da 1TB al prezzo di €1.799
- Galaxy S26 Ultra da 512GB al prezzo di Galaxy S26 Ultra da 256GB
- Galaxy S26+ da 512GB al prezzo di Galaxy S26+ da 256GB
- Galaxy S26 da 512GB al prezzo di Galaxy S26 da 256GB
S26 Ultra le caratteristiche
Display e design
- Display 6,9" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz, Vision Booster
- Design con bordi arrotondati, il più sottile Ultra di sempre
Privacy Display integrato (novità assoluta):
- Controlla la dispersione della luce pixel‑per‑pixel
- Immagine chiara frontalmente, oscurata lateralmente
- Modalità: Partial Screen Privacy, Maximum Privacy Protection
Prestazioni
- Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy (chip personalizzato)
- +19% CPU
- +39% NPU
- +24% GPU
- Camera di vapore multicanale per dissipazione avanzata
Fotocamere
- Quattro posteriori:
- 200 MP Wide F1.4
- 50 MP Ultra‑Wide F1.9
- 50 MP Tele 5× OIS
- 10 MP Tele 3× OIS
- Frontale: 12 MP F2.2
- Miglioramenti:
- Sensori più luminosi (+47% Wide, +37% Tele)
- Nightography potenziata
- Super Steady con blocco orizzontale
- AI ISP migliorato
- Supporto codec video professionale APV
Batteria e ricarica
- 5.000 mAh
- Super‑Fast Charging 3.0: 75% in 30 minuti
- Ricarica wireless + Wireless PowerShare
Galaxy AI proattiva e adattiva:
- Now Nudge (suggerimenti contestuali)
- Now Brief (riepiloghi personalizzati)
- Cerchia e Cerca con Google (multi‑oggetto)
- Photo Assist e Creative Studio
- Document Scanner avanzato
- Agenti: Bixby, Gemini, Perplexity
Sicurezza
- Privacy Display
- Call Screening AI
- Avvisi sulla privacy
- Knox Matrix, Knox Vault, KEEP, PDE
- 7 anni di aggiornamenti di sicurezza
S26 le caratteristiche principali
- Display 6,3" FHD+ Dynamic AMOLED 2X, refresh adattivo 1–120 Hz
- Design con bordi arrotondati
- Processore Exynos 2600
Fotocamere:
- 50 MP Wide (qualità ottica 2×, OIS, F1.8)
- 12 MP Ultra‑Wide F2.2
- 10 MP Tele 3× OIS F2.4
- Frontale: 12 MP F2.2
- Batteria: 4.300 mAh
- Ricarica cablata: 55% in 30 min (25W) + wireless + Wireless PowerShare
- Connettività: 5G, LTE, Wi‑Fi 7, Bluetooth 5.4
- Resistenza IP68
- Android 16 + One UI 8.5
- Galaxy AI avanzata (Now Nudge, Now Brief, Photo Assist, Creative Studio, Circle to Search)
S26+ le caratteristiche principali
- Display 6,7" QHD+ Dynamic AMOLED 2X, 1–120 Hz
- Design arrotondato e modulo fotocamere unico
- Processore Exynos 2600
Fotocamere:
- 50 MP Wide F1.8
- 12 MP Ultra‑Wide F2.2
- 10 MP Tele 3× F2.4
- Frontale 12 MP F2.2
- Batteria: 4.900 mAh
- Ricarica cablata: fino al 69% in 30 min (45W) + wireless + PowerShare
- Connettività: 5G, LTE, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6.0
- Resistenza IP68
- Android 16 + One UI 8.5
- Galaxy AI completa (Now Nudge, Now Brief, Photo Assist, Creative Studio)
Gli auricolari Galaxy Buds 4
Samsung Galaxy Buds4 e Buds4 Pro offrono un audio Hi‑Fi più potente, grazie a speaker più grandi e a un woofer ampliato, con una ANC migliorata e un Equalizzatore Adattivo che ottimizza il suono in tempo reale. Il design è stato riprogettato con una vestibilità ergonomica ultra‑sottile, sviluppata con milioni di dati sulla morfologia dell’orecchio, per garantire massimo comfort tutto il giorno. Grazie all’integrazione con l’ecosistema Galaxy, gli auricolari permettono controlli vocali, attivazione degli agenti AI e connessione immediata ai dispositivi, mentre la qualità delle chiamate migliora con la voce super wideband.