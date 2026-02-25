Samsung Unpacked, tutte le novità del mondo Galaxy

Accanto al design e alle novità hardware, la serie S26 porta un importante salto in avanti grazie alla nuova Galaxy AI, progettata per rendere lo smartphone più intuitivo e proattivo. In un recente sondaggio, Samsung ha registrato come l'81% degli intervistati trovava difficile utilizzare le funzioni di I.A.. Ed ecco perchè la nuova intelligenza artificiale sulla linea S26 è più intuitiva. Le funzioni come Now Nudge e Now Brief anticipano i bisogni dell’utente suggerendo azioni tempestive, riconoscendo appuntamenti, proponendo foto da condividere o offrendo riepiloghi personalizzati. L’I.A. migliora anche la produttività visiva: con strumenti come Photo Assist e Creative Studio diventa più semplice modificare foto, ricostruire scene, creare sfondi o adesivi con un semplice prompt. Inoltre, l’AI ISP potenziato rende foto e video più nitidi e naturali, mentre gli agenti integrati: Bixby, Gemini e Perplexity, possono gestire attività multi-step e interagire in maniera naturale con il sistema.

Le funzioni AI su S26