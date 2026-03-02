Introduzione
Sono in arrivo nuovi prodotti dalla casa di Cupertino: Apple ha infatti annunciato oggi il nuovo iPhone 17e e il nuovo iPad Air. Ecco quali sono le caratteristiche e i prezzi dei nuovi dispositivi, e quando arriveranno in Italia.
Quello che devi sapere
Il nuovo iPhone 17e
Partiamo dal nuovo iPhone, il 17e: lo smartphone d’ingresso nel mondo Apple è dotato di un chip A19 di ultima generazione, realizzato con un processo produttivo a 3 nanometri che promette prestazioni sensibilmente superiori rispetto alle versioni precedenti. La scelta tecnica è stata pensata anche al fine di abilitare le funzioni di intelligenza artificiale più avanzate, così come il supporto ai videogiochi con maggiori richieste tecniche. Una delle principali novità è l'integrazione del modem C1X, progettato interamente a Cupertino: lo strumento permette di raggiungere velocità di connessione cellulare fino a due volte superiori rispetto al passato, riducendo al contempo il consumo energetico del 30%.
Il design del nuovo iPhone
Osservando il design dell’iPhone 17e, si nota come venga mantenuto il format da 6,1 pollici con tecnologia Super Retina XDR. Viene introdotto il Ceramic Shield 2, che offre una resistenza ai graffi tre volte superiore e un trattamento antiriflesso migliorato per facilitare la visione sotto la luce diretta del sole. Il nuovo smartphone è disponibile nelle colorazioni nero, bianco e rosa tenue, e mantiene la certificazione IP68 per la protezione da acqua e polvere.
Le fotocamere dell’iPhone 17e
Capitolo comparto fotografico: iPhone 17e adotta un sistema Fusion da 48 Megapixel che simula la presenza di un teleobiettivo 2x di qualità ottica. La gestione delle immagini è affidata a una pipeline avanzata che riconosce automaticamente soggetti quali esseri umani e animali domestici: questo permette di catturare dati sulla profondità e consentire così la regolazione della sfocatura anche dopo lo scatto. Il comparto video supporta poi la registrazione in 4K Dolby Vision fino a 60 fps, oltre all'acquisizione di Audio Spaziale.
Quando arriva e il prezzo di iPhone 17e
Secondo le informazioni attualmente circolate, l’iPhone 17e sarà disponibile in due tagli distinti: un modello con memoria di 256GB che costerà 729 euro, e un modello con memoria da 512GB il cui prezzo sarà invece di 979 euro. I nuovi smartphone della Apple potranno essere preordinati dal 4 marzo e diventeranno disponibili dall’11 marzo.
Arriva anche il nuovo iPad Air
Oltre ad iPhone 17e, Apple ha presentato anche la nuova gamma di iPad Air. È stato introdotto il chip M4, già presente sui i modelli di fascia superiore: questo promette una velocità superiore del 30% rispetto alla precedente generazione dotata di M3. Il potenziamento tecnico mira a rendere più fluidi i carichi di lavoro intensi, dal montaggio video fino alla gestione dei videogiochi. La memoria unificata sale a 12 GB, con una larghezza di banda di 120 GB/s. Tale configurazione è studiata per supportare le nuove funzionalità di intelligenza artificiale integrate nel sistema operativo.
Il ruolo dell’intelligenza artificiale
Questo promesso miglioramento nella gestione dei dati permette, secondo Apple, di eseguire modelli AI direttamente sul dispositivo con maggiore efficienza. Un cambiamento che dovrebbe facilitare operazioni quotidiane come la ricerca di contenuti nelle immagini o la trascrizione dei testi, e anche potenziare gli strumenti creativi per la manipolazione dei file multimediali. E ancora, la nuova gamma di iPad Air diventa pienamente compatibile con iPadOS 26, introducendo così un sistema di gestione delle finestre più intuitivo e l'interfaccia Liquid Glass, pensata per reagire dinamicamente agli input dell'utente.
Dimensioni, date e prezzo dell’iPad Air
Infine, c’è il capitolo dimensioni e prezzo del nuovo iPad Air: il tablet di casa Apple è disponibile sia nella versione da 11 pollici che in quella da 13 pollici. Per quanto concerne invece la memoria dei dispositivi, questa varia da 128GB fino a 1TB. Il nuovo iPad Air sarà ordinabile a partire dal 4 marzo, con le prime consegne previste a partire dall'11 marzo: il prezzo varia da 669 o 869 per i modelli con solo wi-fi e memoria base, per arrivate fino a 1669 euro per il modello con 1TB.
