Guerra in Iran, dal Prosecco alle mele: l’impatto sull'agroalimentare

Per quanto riguarda il Prosecco, a lanciare l’allarme, già il 9 marzo, è stato l’imprenditore vitivinicolo trevigiano Sandro Bottega. “Abbiamo 17 container bloccati nei porti con i relativi costi di stazionamento o di rientro. Abbiamo già speso 40.000 euro per poter gestire soli quattro container. Annullati o sospesi tutti gli ordinativi dal Medio Oriente. La paura della guerra e della relativa crisi economica determina un forte rallentamento delle richieste di importazione da tutto il mondo”, ha raccontato. “Negli ultimi giorni diverse delegazioni di clienti hanno dovuto spostare i viaggi di lavoro presso la nostra azienda a causa della cancellazione dei voli”, ha aggiunto.

Bottega ha poi spiegato che per "il rientro di un'area manager bloccato in India” ha pagato "7.000 euro”. "È impossibile trovare voli a prezzi ragionevoli. Normalmente almeno 10 nostri area manager sono in viaggio, ma in questo momento sono fermi, sia per le cancellazioni dei voli sia per i costi improponibili applicati dalle compagnie per i voli rimasti”.

Non solo: i "Prosecco Bar" di Dubai e Abu Dhabi “sono chiusi, come gli aeroporti, e ci sono stati feriti tra le persone che vi lavorano”.

