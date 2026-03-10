Inoltre Dubai, negli ultimi anni, è diventata anche un ponte per sbarcare nel vicino mercato saudita. Sono 4mila le aziende che hanno rapporti di business consolidati con il Regno e che è il nostro 19esimo Paese di destinazione dell’export, con un valore di 6,3 miliardi (+1,5% rispetto al 2024). Forte la vendita di beni strumentali, con una quota del 35%. Molto richiesti anche i prodotti chimici.

Negli 1,9 miliardi di merci vendute in Kuwait ci sono per la metà mezzi di trasporto (+144%), poco meno di un decimo sono macchinari (+23) e metalli (+49), mentre è pari al 6% la quota della chimica, che ha visto per il suo fatturato salire del 30%.

In Qatar l'export italiano raggiunge i due miliardi e la quaota maggiore è rappresentata dalla meccanica strumentale (il 43% del totale). Forte anche la richiesta di beni di lusso come valigeria, pelletteria e gioielli.

Anche l’Oman, che vale per il Made in Italy 477 milioni, compra per lo più meccanica strumentale. Numeri più bassi per il Bahrein, dove l’Italia vende per beni per 289 milion.

