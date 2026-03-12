Conti correnti, 440 miliardi senza copertura del Fondo tutela: i dati

Stando al bilancio 2025, il Fondo prevede nell'intervento "anche la partecipazione di soggetti terzi e i cui termini e condizioni saranno definiti a inizio 2026". Per quanto riguarda il "salvataggio" di Smart Bank, la cui situazione di amministrazione straordinaria è stata prorogata di altri sei mesi, il Fondo ha autorizzato per ora un intervento preventivo mediante il rilascio di una garanzia su un titolo di cartolarizzazione detenuto dalla banca.