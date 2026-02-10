Conti correnti, salgono i prezzi. Quali sono i migliori? L’analisi

Escludendo Unicredit, che non è stata considerata per omogeneità (per modifiche nel calcolo dell’Icc), tra gli istituti tradizionali la maggiore convenienza risulta quella di Poste Italiane, che non ha toccato il listino: il conto Bancoposta Start costa 29,25 euro all’anno per i giovani, 89,15 euro per i pensionati e 98,15 euro per le famiglie. A seguire ci sono Intesa Sanpaolo per le famiglie (127,30 euro) e Crédit Agricole sia per i giovani (59,40 euro) sia per i pensionati (122,54 euro). Secondo l’analisi di Altroconsumo per il Corriere della Sera, la spesa maggiore è con Bper Banca per le famiglie (225,28 euro il conto On demand, +2,18%), con Mps per i giovani (131,40 il conto Mps Mio Plus) e con Banco Bpm per i pensionati (169,30 il Conto You).

Per approfondire: Conti correnti, via libera unanime alla proposta di legge alla Camera. Ecco cosa cambia