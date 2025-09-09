Conto corrente, cosa fare se aumentano i costi? Come risparmiare

A prima vista carta di credito e carta di debito possono sembrare strumenti simili, ma sul fronte dei prelievi in contanti i costi cambiano parecchio. Con la carta di debito, come ad esempio il Bancomat, i prelievi dagli sportelli automatici della propria banca sono in genere gratuiti. La carta di credito, invece, comporta spesso commissioni alte, anche fino al 4% dell’importo prelevato, a cui si aggiungono interessi immediati. La regola pratica è chiara: usare la carta di debito per ritirare contante e riservare la carta di credito agli acquisti, soprattutto per spese online o quando si è in viaggio. Evitare di adoperarla come “bancomat alternativo” può tradursi in un bel risparmio. Attenzione anche ai prelievi su ATM di altre banche: le commissioni extra variano in genere tra 1 e 2 euro per operazione. Per ridurre al minimo queste spese, è bene prelevare sempre dagli sportelli della propria banca o del proprio gruppo. Se non si hanno sportelli vicini e facilmente accessibili, valutare l’idea di spostare il conto verso un istituto con una rete più ampia o che garantisca prelievi gratuiti fuori circuito