Tra i dirigenti più premiati spicca David Solomon, numero uno di Goldman Sachs, che risulta essere il più pagato con 47 milioni di dollari tra bonus cash, azioni e una voce sempre più tipica della finanza alternativa, il carried interest sui fondi gestiti dalla banca. Sul podio anche Ted Pick, ad di Morgan Stanley, con 45 milioni, e Jamie Dimon, presidente di JPMorgan Chase e decano dei banchieri americani, con 43 milioni. Presenti anche Jane Fraser di Citigroup, che ha ottenuto 42 milioni, quasi un quarto in più rispetto all’anno precedente, e Brian Moynihan, di Bank of America, che ha raggiunto quota 41 milioni. A chiudere il CEO di Wells Fargo, Charles Scharf, con 40 milioni di dollari.