Berkshire, Combs lascia per JPMorgan: cambi per uscita Warren Buffet

Cambio ai vertici in vista dell'uscita de fondatore. Si appresta a fare un passo indietro anche il chief financial officer Marc Hamburg. L'avvicendamento ai vertici di Berkshire Hathaway arriva mentre Greg Abel si avvia a prendere le redini della società al posto di Buffett il prossimo anno ascolta articolo

Uno dei principali collaboratori di Berkshire Hathaway, Todd Combs, gestore degli investimenti della società e amministratore delegato della sua unità assicurativa Geico, lascia l'incarico per entrare a far parte di JPMorgan Chase, mentre la società si prepara all'imminente pensionamento del suo fondatore, Warren Buffett, con Greg Abel che si appresta ad assumere il controllo della holding. Combs era entrato a far parte di Berkshire nel 2010 e si è rivelato una delle pedine chiave del suo successo. "Si è dimesso per accettare un'interessante e importante posizione a JPMorgan che, come sempre, ha preso una buona decisione", ha detto Buffett. "È uno degli migliori investitori e leader che abbia mai conosciuto", ha detto l'amministratore delegato di JPMorgan Jamie Dimon.

Combs a capo di un gruppo di investimento da 10 miliardi di dollari JPMorgan ha annunciato ieri che Combs guiderà il gruppo di investimento strategico da 10 miliardi di dollari dell'iniziativa e fungerà da consulente speciale del presidente e amministratore delegato Dimon. Berkshire ha anche annunciato che il suo direttore finanziario, Marc Hamburg, lascerà l'incarico il prossimo giugno e che Charles Chang, attualmente vicepresidente senior e direttore finanziario di Berkshire Hathaway Energy, succederà a Hamburg come direttore finanziario. "Marc è stato indispensabile per Berkshire e per me", ha dichiarato Buffett. Il posto di Combs sarà preso da Nancy Pierce. Leggi anche Warren Buffett, acquistata quota in Google da 4.9 miliardi di dollari