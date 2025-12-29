Taiwan, Pechino: "Al via esercitazioni militari con armi da fuoco"

L'esercito di Pechino "sta impiegando cacciatorpedinieri, fregate, caccia, bombardieri e veicoli aerei senza pilota" nelle esercitazioni di oggi, che includono "addestramento con fuoco vivo su obiettivi marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan", si legge in una dichiarazione cinese. Taipei: "Navi guardia costiera cinese vicino all'isola"

L'esercito di Pechino "sta impiegando cacciatorpedinieri, fregate, caccia, bombardieri e veicoli aerei senza pilota" nelle esercitazioni di oggi, che includono "addestramento con fuoco vivo su obiettivi marittimi a nord e a sud-ovest di Taiwan", si legge in una dichiarazione del Comando del teatro orientale dell'Esercito popolare di liberazione.

La Cina ha dichiarato di aver avviato esercitazioni militari con armi da fuoco nei pressi di Taiwan, poche ore dopo aver annunciato esercitazioni "importanti" nelle acque e nello spazio aereo vicino all'isola democratica autogovernata.

Taipei: "Quattro navi della guardia costiera cinese individuate vicino l'isola"

Taiwan ha dichiarato di aver individuato quattro navi della guardia costiera cinese nei pressi delle acque dell'isola, mentre Pechino ha annunciato l'inizio di esercitazioni di fuoco.

Le quattro imbarcazioni "stavano navigando oggi vicino alle acque al largo delle coste settentrionali e orientali di Taiwan", ha affermato la guardia costiera taiwanese, aggiungendo di aver "immediatamente schierato grandi imbarcazioni per preposizionare le risposte nelle aree interessate" e di aver "inviato ulteriori unità di supporto".