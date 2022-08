9/14 ©Getty

Il 4 agosto, infatti, la Cina ha dato il via alle più grandi esercitazioni militari mai fatte intorno all'isola. Per Pechino si è trattato di “contromisure necessarie”. Taipei, da parte sua, ha schierato sistemi missilistici per tracciare l'attività dell'aviazione cinese, mentre le navi della sua Marina sono rimaste in zona per monitorare le manovre di Pechino