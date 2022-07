4/10 ©Ansa

Oltre a motivi ideologici, per cui la Cina vuole annettere Taiwan come ultimo tassello per completare la riunificazione del Paese, ce ne sono altri strategici- militari ed economici. L’isola permetterebbe alla Cina di aumentare la sua influenza militare sull’oceano Pacifico ottenendo il totale controllo dell’area