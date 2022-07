Tensione Usa-Cina per il viaggio di Nancy Pelosi a Taiwan

Alcuni giorni fa Pelosi aveva annunciato in piena autonomia l’intenzione di intraprendere un viaggio di rappresentanza nella città-stato protagonista delle rivendicazioni territoriali di Pechino. La data precisa dell’ipotetica visita non è ancora stata rivelata, ma la Cina è subito tornata ad alzare i toni ed attaccare il governo americano: "Siamo fermamente contrari alla visita della presidente Pelosi a Taiwan2”, ha tuonato Zhao, aggiungendo che “se gli Stati Uniti vanno avanti e ci sfidano, si faranno carico di tutte le conseguenze che ne deriveranno".

Usa preoccupati

Secondo la Cnn, la stessa amministrazione Biden, già impegnata sul fronte della guerra tra Ucraina e Russia, sarebbe preoccupata dell’impatto che la visita di Pelosi potrebbe avere sulle delicate relazioni con il Dragone, e starebbe quindi cercando di dissuaderla a tutti i costi da partire. Se avvenisse, quello della Pelosi sarebbe peraltro il primo viaggio di un presidente della Camera a Taiwan in 25 anni. Nelle scorse ore, lo stesso presidente Joe Biden, che domani potrebbe avere un colloquio con l'omologo cinese Xi Jinping, ha detto che secondo l'esercito Usa la visita della speaker della camera "non è una buona idea in questo momento", precisando, però, di non essere a conoscenza di ulteriori dettagli.