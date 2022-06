Tensione Usa-Cina su Taiwan. Pechino: non esiteremo a iniziare guerra

Usa a Cina: niente più azioni destabilizzanti su Taiwan

Austin ha parlato della "necessità di gestire in modo responsabile la competizione e mantenere aperte le linee di comunicazione" e ha sottolineato come sia importante che “l'Esercito popolare di liberazione cinese si impegni in un dialogo concreto per migliorare le comunicazioni nelle crisi e ridurre il rischio strategico”. Da parte sua Wei Fenghe avverte che Pechino non esiterà a "distruggere in mille pezzi qualsiasi complotto di Taiwan" e che sosterrà "risolutamente l'unificazione da parte della madrepatria".