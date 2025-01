Uk, allerta neve e ghiaccio. Chiusi scali Manchester e Liverpool. FOTO

Forti nevicate stanno interessando diverse zone del Regno Unito. Disagi per chi deve spostarsi in aereo, con gli scali di Manchester e Liverpool che in mattinata sono stati chiusi. La polizia in molte contee ha invitato gli automobilisti a non mettersi in viaggio. Il servizio meteorologico nazionale ha lanciato l’allerta color ambra per vaste aree dell'Inghilterra e non solo: il nord, le Midlands e il Galles dovrebbero essere tra le zone più colpite