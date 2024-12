Introduzione

Con la riapertura degli impianti sciistici, i medici specializzati in ortopedia mettono in guardia dal rischio di incidenti in montagna. Come evidenziano gli esperti della Società Italiana di Ortopedia e Traumatologia (Siot), un’adeguata preparazione atletica e l’attenzione alle condizioni del meteo prevengono dal rischio di infortuni durante qualsiasi attività sportiva in montagna.